Donati dal Lions Club di Bagnacavallo arredi per l’ambulatorio psicologico della Casa della Salute

Si è svolta mercoledi’ 15 giugno presso la Casa della Salute di Bagnacavallo, la cerimonia di consegna e ringraziamento degli arredi per il nuovo ambulatorio di psicologia, donati da parte del Lions Club di Bagnacavallo.

Avviato in via sperimentale a metà settembre del 2021, presso la Casa della Salute, il nuovo percorso di consultazione psicologica introdotto dall’ AuslRomagna, sta dando oggi risultati soddisfacenti. Con l’obiettivo di fornire risposte prossimali ed efficaci ad ampie fasce di popolazione con bisogni nuovi e complessi emersi in maniera dirompente dopo la pandemia, Il servizio, che è stato introdotto in altre otto Case della Comunità del territorio aziendale, è pensato per rispondere al disagio che manifestano persone che vivono una condizione di sofferenza conseguente a eventi traumatici, lutti, a condizioni di malattia, disabilità o conflittualità o isolamento relazionale.

Ad accogliere la Presidente del Lions Club Michela Michelini con il soci, Pier Luigi Ravagli, erano presenti oltre alla Sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni e alla Vice Sindaca, Ada SanGiorgi, per l’Ausl Romagna la direttrice del distretto di Lugo, Federica Boschi, il direttore del Dipartimento Cure Primarie territoriali di Ravenna, Mauro Marabini, la Coordinatrice Tecnico Infermieristica di Dipartimento Antonella Cerchierini, le Psicologhe Rachele Nanni e Ilaria Astolfi, ed infine il Dott. Tabanelli, Medico di medicina generale.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato Michela Michelini, presidente del Lions – per il risultato di questo service, pensato per fornire un contributo concreto, in questo tempo di fragilità, a realizzare un servizio assistenziale in grado di assicurare una maggior attenzione ai bisogni della comunità. Per questo ringrazio nome del club la Direzione Aziendale che ha favorito ed accolto questo progetto collaborando per la sua finalizzazione “.

“Ringrazio il Lions Club per il sostegno e la vicinanza che da sempre assicurano ai servizi assistenziali del distretto di Lugo – ha dichiarato Federica Boschi Direttrice del Distretto Sanitario – e questa donazione è un ulteriore conferma dell’importanza della collaborazione fra Istituzioni ed associazioni, che permette quindi di finalizzare obiettivi fondamentali nel miglioramento della risposta alla cura per la salute dei cittadini.

“L’ambulatorio che oggi inauguriamo anche grazie alla donazione, è di assoluta importanza per la comunità, in quanto si tratta di un servizio preposto alla risposta dei bisogni del territorio, aumentati notevolmente con l’avvento della pandemia” – prosegue – . La Casa della salute, che garantisce, unitamente alle Cure Domiciliari, prossimità assistenziale al paziente, si pone sempre più come riferimento territoriale per fornire assistenza sanitaria di qualità, personalizzata e tempestiva per questo confidiamo nel sostegno e supporto delle Associazioni, della comunità e della società civile di riferimento”.

“Come amministrazione comunale siamo orgogliosi per il risultato odierno, – chiosa la Sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni – che rappresenta l’attenzione e la solidarietà delle Associazioni presenti sul territorio, a favore della comunità locale e che testimonia l’importanza del rapporto costruito quotidianamente con le Istituzioni locali. Siamo convinti che l’impegno di ciascuno in una piccola comunità, possa contribuire a migliorare la qualità di vita di tutti i suoi componenti, con importanti risultati anche rispetto al miglioramento dell’offerta sanitaria”.