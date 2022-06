“Io sono sostenibile”, giovedì 23 giugno il talk d’ispirazione organizzato da coLABoRA

Tornano in presenza i talk d’ispirazione organizzati da coLABoRA. Giovedì 23 giugno, dalle 21, si parlerà di sostenibilità con il divulgatore scientifico, formatore e autore Andrea Bellati di Fondazione Eni Enrico Mattei. L’incontro è organizzato in collaborazione con AncorAma, la neonata cooperativa sociale incubata quest’anno a coLABoRA, e si terrà al Reef, il centro aggregativo polifunzionale aperto e gestito dalla cooperativa e situato nella Darsena di Ravenna, in via della Catalana 51-53.

Durante l’incontro, che è gratuito e aperto a tutte e tutti, si parlerà dell’economia dei cowboy e di quella degli astronauti, di sviluppo sostenibile e di impronta ecologica. E poi di energia, di risorse naturali e di impatto ambientale.

Lo sviluppo sostenibile riguarda tutti gli aspetti ambientali, sociali ed economici che spesso sono erroneamente percepiti come separati dalla nostra vita quotidiana. Capire cosa significa sviluppo sostenibile significa coltivare una nuova sensibilità verso il cambiamento del modo di pensare e di agire, per rispondere al mondo che cambia.

Il talk “Io sono sostenibile” invita a rileggere il proprio stile di vita per giungere a un cambiamento di pensiero che coinvolga ogni ambito della vita quotidiana, e sottolinea l’importanza della collettivizzazione del gesto virtuoso poiché, se resta appannaggio del singolo, non ha nessuna rilevanza. In questo modo è possibile unire cultura e pratica, cercando, creando e proponendo nuove soluzioni.

L’inspiratore della serata sarà Andrea Bellati, biologo, videomaker, formatore e divulgatore scientifico. Per Fondazione Eni Enrico Mattei si occupa di divulgazione scientifica e formazione. Ha sviluppato il format StandUp Science per raccontare la scienza in pubblico in modo brillante e creativo. Scrive di scienza su riviste e portali. Progetta e conduce seminari, workshop e webinar su storytelling e comunicazione. È autore di una dozzina di spettacoli di teatro scientifico, saggi e podcast.

Per partecipare all’evento, è gradita l’iscrizione su EventBrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-io-sono-sostenibile-362891868347