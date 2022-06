Distillazione della lavanda con antico alambicco a legna. Sabato 25 giugno, al Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio

La lavanda sarà protagonista sabato 25 giugno, a partire dalle 10, degli appuntamenti organizzati al Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio. Per tutto il giorno è in programma la distillazione della lavanda con antico alambicco a legna.

Appuntamenti

• Dalle Ore 10.00 ogni ora: MILLE SFUMATURE DI LAVANDA

Visita guidata al Giardino delle Erbe con particolare attenzione alle diverse tipologie di lavanda per ammirarne le sfumature e conoscerne le proprietà.

8€ adulto 5€ ridotto, 7 € shop online

• Ore 17.00: MERENDA IN VIOLA

Visita guidata del Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, passeggiata nel lavandeto sia storico che di raccolta, tra il profumo del fiore viola dalle mille proprietà benefiche. A seguire merenda tra i filari di piante del giardino, ogni partecipante può utilizzare una propria coperta da pic nic o seduta. €20.00 su prenotazione.

• Ore 18.30 – Messa con benedizione dello spigo

• Ore 21.00 OSSERVIAMO LE STELLE NELLA NOTTE VIOLA

Passeggiata al Giardino delle Erbe; le piante che si ammirano in orario serale hanno la particolarità di mostrarsi solo in orari notturni, i loro fiori hanno colori più tenui con profumi meno decisi. Solo la luce della luna piena può aiutare a guardare ed ammirare i riflessi della luce sui petali dei fiori che sbocciano di sera. I profumi notturni accompagnano i visitatori nel percorso che diventa sensoriale.

€ 8,00 intero – 5€ ridotto, 7€ shop.atlantide.net

Durata: 1 ora e 30 minuti circa

Per info: 335 1209933 | 0546 73158 – info@ilgiardinodelleerbe.it