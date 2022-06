airbankgreen4life. Sabato 25 giugno, tutti a pulire spiaggia, dune e pineta di Marina di Ravenna

“Armati” di guanti, palette e sacchi per pulire la spiaggia, le dune e la pineta. Questa è l’iniziativa in programma il 25 giugno a Marina di Ravenna, con l’obiettivo di tenere pulite le zone nei pressi del mare, ma anche nell’interno, nelle aree verdi dove per tutta la estate passano migliaia di persone.

“L’appuntamento di sabato è alle ore 9 al Bagno Hookipa, in viale delle Nazioni 250 (numero dello stabilimento balneare 32), con la speranza che ci sia più gente possibile, bambini compresi, per una mattinata all’insegna dell’amore per l’ambiente”. Ai partecipanti verranno forniti tutti gli accessori necessari alla raccolta e alla successiva divisione dei rifiuti.

Ad aderire all’iniziativa, denominata “#airbankgreen4life“, è la Nuova OLP, impresa di Ravenna che opera da quarant’anni nel campo della sicurezza aziendale e cura la commercializzazione, la manutenzione e l’assistenza di un’ampia gamma di dispositivi per la protezione individuale (DPI), di indumenti protettivi, di cartellonistica e di prodotti antincendio.

Il progetto itinerante promosso da Airbank coinvolge aziende e famiglie nella raccolta dei rifiuti non degradabili abbandonati nelle aree pubbliche, mostrando l’importanza della partecipazione attiva nella protezione ambientale.

Il tour è partito da Piacenza, lungo l’argine di un affluente del Po dove spesso viene abbandonata plastica e altri materiali non degradabili. È stato svolto un importante lavoro di squadra, dove gli oltre quaranta partecipanti, tra cui un nutrito gruppo di bambini, hanno raccolto 380 kg di rifiuti abbandonati di ogni genere. “Siamo certi – dicono gli organizzatori – che anche la nostra città non sarà da meno. Diffondiamo la voce, chiamiamo a raccolta parenti e amici per trascorrere assieme qualche ora insieme al servizio del nostro territorio. La presenza di ciascuno di noi farà la differena.