Conselice, una passeggiata percettiva a contatto con la natura

Nell’ambito delle attività collegate all’esplorazione della natura e al percorso artistico ambientale Waterways – Le vie dell’acqua di Conselice, sabato 25 giugno Crac – Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea propone una passeggiata percettiva nella natura, in collaborazione con l’associazione Synesis e il Comune di Conselice. Il ritrovo è alle 8.50 all’ingresso del bosco urbano in via Dalle Vacche 78; la passeggiata proseguirà poi agli adiacenti laghetti di Conselice (aree di riequilibrio ecologico ambientale), per visitare tre opere di land art.

L’esperienza sarà condotta da Gian Luca Patuelli di Synesis, istruttore di discipline corporee dolci, e Rosa Banzi, artista e operatrice culturale di Crac. «Si tratta di un tipo di passeggiata a contatto con gli elementi naturali, nel momento di massimo rigoglio dell’energia vitale – spiega Rosa -. L’ascolto intimo e la percezione consapevole degli elementi della natura aiuta a rallentare il flusso caotico del mondo, per ritrovare calma e sensazioni che diventano immagini interiori di benessere. Un’esperienza per riscoprire ciò che possiamo nutrire e far crescere in noi, portando attenzione alla natura».

«Continuano le proposte per la Bella stagione per vivere Conselice e il suo territorio – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. La consapevolezza di ciò che ci circonda ci aiuta a comprendere le nostre radici e a portare rispetto ai luoghi, troppo spesso purtroppo vandalizzati. Confidiamo in questa consapevolezza per preservare i luoghi che appartengono a tutti».

Maggiori informazioni e prenotazioni al 338 183784, mail info@cracarte.it. Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi, eventuale copricapo.