“La musica è un dono”. Aido Bassa Romagna chiama quattro bande cittadine in piazza a Lugo

La musica è un efficace strumento di aggregazione e di solidarietà, ma in alcuni casi è anche un dono. E proprio “La musica è un dono” è il titolo dell’evento che Aido Bassa Romagna propone nel pomeriggio di domenica 26 giugno a Lugo, ideato dal maestro Giuseppe Montanari, neo commendatore, e che ha trovato la collaborazione della Pro loco di Lugo.

Quattro bande cittadine porteranno il loro repertorio e la potenza delle loro note prima all’interno di alcune strutture residenziali della città e del presidio ospedaliero Umberto I per regalare un momento di gioia e di spensieratezza agli ospiti di queste strutture e poi in piazza Baracca sotto il monumento dedicato all’aviatore per un’esibizione musicale. Hanno raccolto l’invito del maestro Montanari la Banda musicale Città di Imola, diretta dal Maestro Gian Paolo Luppi, la Banda Città di Rimini diretta dal Maestro Jader Abbondanza, il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Parma con il Maestro Alberto Orlandi e il Filarmonica Otello Benelli di Vergaio (Prato) con il Maestro Roberto Bonvissuto.

Il programma dell’iniziativa prevede alle 16.30 il concerto singolo dei quattro gruppi e alle 18 il concerto finale, con tutte e quattro le bande insieme diretto dal Maestro Luppi. Poi, per tutte e quattro le bande la cena nell’area interna della Collegiata preparata dai volontari della Pro loco.

In occasione dell’evento, i volontari di Aido Bassa Romagna saranno presenti in piazza Baracca con un gazebo informativo, nel quale distribuiranno materiale promozionale dell’associazione e delle sue attività, puntando in particolare sull’importanza e sul valore della donazione, e garantirà un servizio di acqua e bibite per i presenti.

“La musica dona sentimenti ma anche emozioni – precisa Claudia Montanari, presidente di Aido Bassa Romagna – e noi abbiamo voluto unire questi due elementi con questa iniziativa, appoggiandola e promuovendola. Nel pieno rispetto di tutte le normative i componenti delle Bande invitate regaleranno buona musica e un momento prezioso di intrattenimento a malati, persone che soffrono e ai nostri cari anziani. Ringraziamo il maestro Montanari che con la consueta generosità si è impegnato nel portare a Lugo bande cittadine di grande livello artistico e la Pro loco che ha messo a disposizione il suo personale volontario per sistemare tutta la logistica e per la cena finale. E un ringraziamento va anche a Comune di Lugo e Regione Emilia-Romagna per averci dato il patrocinio”.