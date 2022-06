Medici del 118, UIL Fpl Medici: “la remunerazione aggiuntiva sia legata all’impegno in Pronto Soccorso”

Il sindacato UIL Fpl Medici dice la sua sulla querelle dei medici convenzionati del 118 che si son visti ridurre lo stipendio se non hanno offerto disponibilità a lavorare anche in pronto soccorso. Ieri abbiamo pubblicato il parere del sindacato Snami, che sta lottando per vedere riconosciuto l’aumento in busta paga a prescindere dalla collaborazione ai turni in PS; oggi diamo spazio invece alla versione della UIL, di tutt’altro avviso.

“E’ sotto gli occhi di tutti la situazione di carenza di medici nei Pronto Soccorso dell’Emilia Romagna – attacca il Segretario Generale UIL FPL Emilia Romagna e Bologna, Paolo Palmarini -, in particolare nei Pronto Soccorso di piccole e medie dimensioni, dove la migliore e più ampia integrazione lavorativa con i medici convenzionati MET (medici di emergenza sanitaria territoriale), oggi principalmente impiegati nell’emergenza territoriale 118, diventa una priorità per le risposte alle comunità locali”.

“La UIL FPL Medici, a differenza di altri sindacati che pretendono l’erogazione di compensi forfettari per i medici 118 convenzionati a prescindere da una precisa quantificazione delle prestazioni e da una reale integrazione con presenza attiva e fattiva nei Pronto Soccorso, ritiene quantomeno discutibile un principio di remunerazione aggiuntiva slegato dalla doverosa volontà di trovare elementi di raccordo e non di scontro – commenta – che rischiano di tradursi con il peggioramento dei servizi erogati ai cittadini, in particolare per le urgenze di

media e bassa gravità”.

“In un momento nel quale, la sanità pubblica continua ad essere sottofinanziata rispetto alla tanto decantata necessità di potenziamento – dice sempre Palmarini -, se si vuole garantire, come intende fare la UIL la centralità del modello pubblico in Emilia- Romagna, ogni risorsa disponibile deve contribuire alla massima integrazione di tutti coloro che possono migliorare le risposte ai cittadini. La UIL FPL Medici chiede a livello locale e regionale per il sistema di emergenza e urgenza una attenta valutazione sull’investimento delle risorse economiche per evitare che il soccorso pre-ospedaliero 118, particolarmente efficiente in Emilia-Romagna anche grazie all’apporto dei medici convenzionati MET, consegni, ad esempio, un malato critico ad un Pronto Soccorso in carenza di un adeguata presenza medica”.

“Oggi – aggiunge il sindacalista – investire in sanità vuol dire investire risorse ma anche perseguire la migliore organizzazione e la maggiore chiarezza possibile affinchè anche i vari accordi sindacali, a partire da quelli sottoscritti per i professionisti convenzionati, limitino eventuali ridondanze a favore dell’efficienza delle risorse messe in campo che devono sempre essere orientate alla centralità dei cittadini e dei loro bisogni. Per tale motivo non ci convincono posizioni eccessivamente autonomiste e poco inclini ad una visione di insieme della tutela della nostra sanità pubblica come quelle espresse dal sindacato SNAMI quasi come si volesse proporre un modello in cui il servizio 118 venga “appaltato” ad un’agenzia di medici convenzionati MET, esterni al sistema, alla stregua delle già criticate “cooperative””.

“La UIL FPL Medici – conclude Palmarini – è profondamente convinta che il sistema sanitario oggi si debba fondare sulla interdipendenza, sulla multidisciplinarietà e multiprofessionalità, motivi per i quali risulta a noi evidente che il 118 e i Dipartimenti di Emergenza, e i Pronto Soccorso in particolare, devono essere visti come un sistema unico di risposta al paziente acuto e grave. Un sistema che necessita della “commistione” virtuosa tra professionisti medici del 118 e dei Pronto Soccorso (e viceversa), siano essi dipendenti o convenzionati, perchè la gestione dei malati in urgenza dia i risultati migliori in termini di salute e di esiti”.