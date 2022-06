Riciclonda 2022: il Centro Velico Punta Marina fra vela, sport, ambiente e futuro

Domenica 26 giugno, presso la sede del Centro Velico Punta Marina si svolge la manifestazione “Riciclonda”. Dal 1974 il Centro Velico è una realtà velica importante: un ambiente dove giovani velisti crescono e ottengono risultati nazionali e internazionali, dove i velisti appassionati di questo sport continuano a veleggiare per molti e molti anni. Ed è anche ormai da vent’anni un sodalizio attento all’ecologia con l’organizzazione di Riciclonda, una attenzione che mescola e contamina il mare, la vela, lo stare insieme, il far vivere alle cose una seconda vita al servizio del divertimento e della aggregazione.

Si tratta di una regata non competitiva di barche costruite con materiale riciclato, tali imbarcazioni vengono costruite da alcuni soci, dalle famiglie del territorio e da diverse scolaresche che hanno partecipato ad una serie di laboratori per costruire barchette, sempre con materiale riciclato. Poi le scolaresche hanno coinvolto i genitori per la costruzione della barca che partecipa a Riciclonda.

Si tratta di un evento per le famiglie, per i bambini e le bambine ma anche per i soci e gli ospiti del Centro Velico che in quella giornata sono di solito numerosi.

Durante la mattinata si raccolgono le iscrizioni per poi organizzare il “campo di regata” che è nelle acque antistanti il Centro Velico. La profondità non supera il metro perché le imbarcazioni sono spinte o trainate dai partecipanti.

Sulla barca di solito sono posti i bambini e le bambine, e i genitori trainano; la regata non competitiva ha una durata di circa mezz’ora ed è l’occasione per divertirsi in maniera ecologica con una preparazione che parte dai mesi invernali nei quali, riciclando e riciclando, si assimila il “cantiere”. A volte nei cortili delle case, a volte nelle scuole, a volte all’ultimo minuto.

Viene poi organizzato “il pranzo del marinaio” minuziosamente preparato dal nostro servizio ristorazione, e a cui possono partecipare tutti i regatanti e gli ospiti.

Dopo il pranzo viene organizzata la premiazione. Ogni imbarcazione riceve il riconoscimento e un premio fra le diverse categorie previste: la barca più numerosa, più giovane, più anziana, più simpatica, più tecnologica, più divertente, e altro ancora.

La manifestazione e i laboratori nelle scuole ravennati sono stati finanziati dal Comune di Ravenna, Territorio del Mare, cui va tutta la nostra riconoscenza.