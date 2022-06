CerviAvventura si espande. Ai percorsi sugli alberi si aggiunge il nuovo “Percorso Ghiro”

A CerviAvventura, parco avventura per famiglie all’interno del Parco Naturale di Cervia, è possibile provare il nuovo “Percorso Ghiro”, di difficoltà intermedia, adatto a persone di altezza superiore a 120 cm. Sul Ghiro, per misurare le proprie abilità si dovranno superare corde, paletti verticali, carrucole e altri ostacoli sospesi tra i pini.

Dallo scorso anno i percorsi del parco avventura sono ancora più sicuri, caratterizzati da linea continua in cui un moschettone è sempre attaccato alle corde per permettere ai partecipanti di muoversi in completa sicurezza. Prima di salire sugli alberi inoltre i partecipanti ricevono imbragatura e caschetto e 15 minuti di briefing per imparare a destreggiarsi sugli alberi in modo corretto.

I percorsi di CerviAvventura sono ideali per stimolare coordinamento, concentrazione, equilibrio e autostima.

CerviAvventura fino al 31 agosto è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30 (la biglietteria chiude alle ore 17.30). E’ consigliato l’ acquisto dei biglietti in anticipo su shop.atlantide.net nella sezione CerviAvventura https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/cerviavventura/?re-product-id=181347

Per informazioni: 0544 995671 cerviavventura@atlantide.net