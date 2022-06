L’Associazione Morgagni Malattie Polmonari ha festeggiato a Cervia il compleanno 

Successo di partecipazione martedì 28 giugno per la giornata di festa organizzata per i 14 anni di AMMP (Associazione Morgagni Malattie Polmonari) ODV. L’appuntamento è stato aperto nel pomeriggio da un evento di beneficenza, la pedalata nella pineta di Milano Marittima “Disegniamo un polmone” che ha visto la partecipazione di tanti ciclisti guidati da Achille Abbondanza, consigliere di AMMP, recentemente trapiantato. A seguire al Bagno Gildo di Cervia si è tenuta la cena di compleanno di AMMP Odv con la presenza di numerose autorità.

“Vorrei ringraziare prima di tutto – sottolinea Matteo Buccioli, Presidente di AMMP – i partecipanti a questa bella giornata di festa per noi di AMMP e in particolare per il nostro carissimo Achille Abbondanza a pochi mesi dall’operazione di trapianto che l’ha riportato al Respiro. Ringraziamo poi l’amministrazione comunale di Cervia per la sua presenza e il suo appoggio con il quale continua a dimostrare in maniera fattiva grande sensibilità verso i temi che noi portiamo avanti da anni: sensibilizzazione, prevenzione, importanza del Respiro. Infine un ringraziamento particolare va ai nostri volontari che hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento e al bagno Gildo e a tutto il suo staff che ci ha accolto con grande calore e professionalità”.

“È stato bello tornare a pedalare insieme a tanti amici. – ha dichiarato Achille Abbondanza, consigliere di AMMP e trapianto – Dopo aver ricevuto questo dono di una nuova vita, grazie al gesto di un amico sconosciuto, mi trovo spesso commosso, meravigliato e travolto da tantissime emozioni! Tornare a pedalare con tanti amici è stato così! Emozione e gratitudine verso la vita! Questo polmone che abbiamo disegnato assieme idealmente spero possa essere l’inizio di un nuovo progetto. Come Ammp abbiamo in mente di proporre percorsi del “respiro” alle amministrazioni locali per l’ambiente e il benessere di tutti”.

Nella foto da sinistra: Michela Brunelli, Assessore Sport Comune di Cervia / Bianca Maria Manzi, Assessore Politiche Sociali Comune di Cervia / Lisa Stoppa, Volontaromagna / Gianni Grandu, Presidente Consiglio Comunale Cervia / Achille Abbondanza / Andrea Cintorino, Assessore Centro Storico, Quartieri, Pari Opportunità, Turismo, Mercati Comune di Forlì / Matteo Buccioli, Presidente AMMP / Monica Prati, Vice Presidente AMMP

AMMP O.D.V.

L’Associazione Morgagni Malattie Polmonari (www.ammpforlung.it) nasce nel 2008 per volontà del Prof. Venerino Poletti, attuale Direttore del Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio e Torace dell’AUSL della Romagna, in memoria dello scomparso Claudio Morgagni, detto Gano, grazie all’impegno della sua famiglia e degli amici più cari. L’Associazione ha come scopo principale sostenere la Ricerca Scientifica sulle Malattie Polmonari Rare unitamente all’impegno di sostenere i pazienti e i loro familiari nel personale percorso di malattia continuando nell’impegno di sensibilizzazione della popolazione ed educazione dei giovani in merito all’importanza di un Respiro e al ruolo che ricopre la prevenzione nel prendersi cura di se stessi.

Ogni anno oltre 100.000 persone si ammalano di patologie rare che colpiscono l’apparato respiratorio, e che rubano loro Respiri, ogni giorno, e per sempre.

A causa della loro “rarità”, queste patologie non prevedono cure risolutive e quindi costringono il paziente che ne è affetto a lottare contro una diagnosi infausta, con una aspettativa di vita media che può andare dai 3 ai 5 anni nella migliore delle ipotesi. Solo il trapianto polmonare a oggi rappresenta una speranza concreta di guarigione e miglioramento.

Il Respiro è vita, il Respiro è condivisione. Il Respiro è quel gesto naturale e semplice che ognuno di noi dà per scontato fin da quando nasciamo, così semplice da passare inosservato fino al momento in cui, purtroppo, inizia a mancare. Solo in quel momento ci si rende conto dell’importanza che quel piccolo, automatico, insospettabile atto ha per la nostra vita quotidiana.

Da questa premessa nascono i Progetti (Progetto Scuola, Sharing Breath, Un Respiro in Musica, Webinar nutrizionali e Supporto ai pazienti) che AMMP O.D.V. ha creato e che sta portando avanti in collaborazione con Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni-Pieratoni di Forlì. Un impegno costante che l’Associazione sviluppa grazie al sostegno ricevuto da tante persone attraverso il 5×1000, alle erogazioni liberali e al tempo dedicato. Un lungo viaggio per costruire insieme un futuro pieno di speranza per i pazienti affetti da patologie polmonari rare.