Presidio Cisl FP venerdì 1 luglio alla sede di AUSL Romagna a Ravenna: più personale e più risorse per la sanità pubblica

Cisl FP terrà un presidio organizzato per domani venerdì 1 luglio, sotto la sede di AUSL Romagna a Ravenna in via De Gasperi. Il presidio sarà dalle 10,30 alle 12,30. Questi i contenuti del presidio: per Cisl FP occorre rilanciare la Sanità Pubblica partendo dai professionisti; senza personale non si garantiscono i servizi; senza personale non si recuperano le liste di attesa; senza personale non si continua a gestire l’emergenza Covid; senza personale non si applica il PNRR; il perimetro della nostra sanità pubblica non deve arretrare.

Cisl FP chiede garanzie per la sanità pubblica del nostro territorio con assunzioni di personale per copertura turn over, smaltimento liste d’attesa, applicazione PNRR (OsCo, Case di Comunità, Infermiere di Famiglia), conciliazione vita – lavoro. Chiede più risorse per il personale con garanzia del valore della produttività per tutti i dipendenti, copertura del costo dei dipendenti Covid senza prelievo dai fondi

contrattuali aziendali e adeguamento fondi per fasce e incarichi.