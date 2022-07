ATC Ravenna 2: “Nella pineta di Classe si inizia a riportare acqua dolce in una delle Basse”

Ieri, nella pineta di Classe, situata nel Parco del Delta del Po, nella diretta competenza e gestione del Comune di Ravenna, i cacciatori volontari dell’ATC RA2, che da anni gestiscono la Ca’ Aquara, hanno visto “realizzarsi il frutto di una lunga trattativa e del loro impegno e lavoro, con gli enti preposti, ottenendo un risultato importante: quello di aver iniziato a riportare acqua dolce in una delle “basse” che percorrono longitudinalmente la pineta”.

“Raccontata così – avanzano da ATC Ravenna 2 – sembra una cosa molto banale, se non fosse che da quando l’acqua ha smesso di flussare in quel luogo, ad oggi, sono passati poco più di vent’anni. Scelte fatte a suo tempo e oltremodo scellerate hanno creato in questi anni una infinità di danni, tutti ricaduti sulla fauna e sulla flora di quell’ambiente così importante per il nostro territorio, facendo scontare a quell’ecosistema così delicato, uno stress brutale. Testimonianza diretta ne sono le foto di questa inversione di tendenza, su quella porzione di pineta”.

“Questo risultato – spiegano – è stato ottenuto anche grazie alla competenza e alla lungimiranza dell’attuale Direttore del Parco del Delta del Po, il Dott. Massimiliano Costa, che mantenendo fede al concetto del “fare ove necessario” ha contribuito, sposando la bontà dell’idea, alla sua realizzazione. Senza dimenticare il contributo dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ravenna, attraverso la presenza fattiva delle proprie guardie pinetali. E questo deve essere solo l’inizio di un percorso che deve scaturire in una revisione idrica della parte sud della stazione del Parco, in particolare nella pineta di Classe, iniziando a sfruttare, invece che disperdere in mare, le acque dolci dei tanti canali della zona”.