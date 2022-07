Popolazione anziana non autosufficiente: open day alla Rosa dei Venti per conoscere il nuovo complesso residenziale

In vista dell’apertura ufficiale, prevista tra poche settimane con l’arrivo dei primi abitanti, tutto lo staff incontra familiari e cittadini interessati a conoscere meglio la struttura di via Lago d’Albano a Ravenna.

Sabato 16 luglio alle ore 11 la Rosa dei Venti apre le porte alla cittadinanza interessata a conoscere meglio il complesso dedicato alla popolazione anziana non autosufficiente di Ravenna.

Durante l’open day si potranno visitare gli ambienti, accompagnati dal personale della struttura che sarà a disposizione per descrivere le peculiarità del complesso, i servizi che verranno messi a disposizione e le giornate tipo previste per gli ospiti.

La Rosa dei Venti dispone di 136 posti residenziali, 35 camere doppie e 48 camere singole e di un nucleo Alzheimer con 18 camere singole destinato alle persone affette da demenza e gravi disturbi del comportamento. 79 posti in casa residenza sono convenzionati con l’ente pubblico, mentre i restanti 39 sono a libero mercato. Gli abitanti della Rosa dei Venti potranno contare su assistenza socio-sanitaria 24 ore su 24, su 200 figure professionali impiegate e su una struttura progettata e realizzata a partire dai loro bisogni

La Rosa dei Venti è in via Lago d’Albano (adiacente rotonda Esp). Per maggiori informazioni info@consorziorosadeiventi.it – 331 67 29 091.