Dopo il Jova Beach, Marina di Ravenna torna alle consuetudini estive: palco in smontaggio

Dopo il Jova Beach Party, questa mattina Marina di Ravenna si è svegliata “pulita, serena, di nuovo pronta alle consuete giornate di spiaggia” scrivono dal Comune di Ravenna.

“Gli addetti sono già al lavoro per smontare il palco e liberare l’area. Ieri sera è stata una grande meravigliosa affollatissima festa, piena di musica, di luci, di colori. Grazie a tutte le persone, famiglie, giovani e giovanissimi che hanno scelto la nostra città per il concerto e agli altrettanto numerosi ravennati che hanno approfittato e goduto dell’evento in casa; grazie ai tantissimi che hanno lavorato perché tutto ciò fosse possibile” chiudono dal Comune.