Vaccino anti-Covid: via libera alla quarta dose per tutti gli over 60

Come si sapeva ormai da giorni, l’EMA e l’ECDC hanno dato in queste ore il via libera alla somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid agli over 60 (finora la quarta dose era riservata solo alle persone più fragili). Immediata la scelta del Governo italiano di avviare subito la somministrazione della 4^ dose.

«L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose di vaccino anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni». Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al 12° congresso della Uil Pensionati. «Guai a pensare — ha avvertito il ministro — che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza».