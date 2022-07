Coronavirus a Ravenna: quasi 1.000 casi e un decesso, una donna di 79 anni. In Regione quasi 10mila contagi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.659.957 casi di positività, 9.685 in più rispetto a , su un totale di 25.618 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 37,8%.

Quarta dose

Sono 10.706 le prenotazioni fatte sul territorio regionale per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid a fine mattinata, nella prima giornata dedicata anche agli over60. Infatti, le prenotazioni sono aperte da a tutti i cittadini a partire dai 60 anni di età – una platea di circa 850mila persone – e quelli con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti, dai 12 anni compiuti in su (quindi nati a partire dal 2010).

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.604.933 dosi; sul totale sono 3.794.637 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.929.241. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ .

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 47 (+1 rispetto a , +2%), l’età media è di 63,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.427 (+37 rispetto a , +3%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ), 4 a Parma (+1 rispetto a ); 3 a Reggio Emilia (+1); 3 a Modena (-2), 14 a Bologna (invariato); 3 a Imola (invariato); 5 a Ferrara (invariato); 3 a Ravenna (+1); 4 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (invariato); 4 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di è di 47,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.165 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 344.622) seguita da Modena (1.127 su 255.269), Reggio Emilia (1.156 su 186.905); poi Ravenna (956 su 155.637), Ferrara (929 su 115.912), Parma (881 su 139.200), Rimini (860 su 156.397); quindi Cesena (535 su 92.736), Forlì (448 su 76.922), Piacenza (373 su 84.308) e, infine il Circondario Imolese con 255 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 52.049.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 82.378 (+5.146). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 80.904 (+5.108), il 98,2% del totale dei casi attivi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 4.526 in più rispetto a e raggiungono quota 1.560.352. Purtroppo, si registrano 13 decessi:

2 in provincia di Parma (una donna di 78 e un uomo di 85 anni)

(una donna di 78 e un uomo di 85 anni) 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 73 anni)

(una donna di 73 anni) 1 in provincia di Modena (una donna di 100 anni)

(una donna di 100 anni) 2 in provincia di Bologna (due donne rispettivamente di 86 e 95 anni)

(due donne rispettivamente di 86 e 95 anni) 1 nel Circondario Imolese (un uomo di 86 anni)

(un uomo di 86 anni) 2 in provincia di Ferrara (una donna di 101 e un uomo di 80 anni)

(una donna di 101 e un uomo di 80 anni) 1 in provincia di Ravenna (una donna di 79 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Bologna)

(una donna di 79 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Bologna) 3 in provincia di Rimini (due donne di 81 e 90 anni e un uomo di 38 anni, affetto da grave patologia)

Nessun decesso nelle province di Piacenza e Forlì-Cesena. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.227.

MATTIA ALTINI (AUSL ROMAGNA) FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DELL’EPIDEMIA IN ROMAGNA

Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del mutato quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, Ausl fornisce i dati relativi alla settimana dal 4 al 10 luglio dei residenti diagnosticati sul territorio romagnolo. Nella settimana di riferimento, si sono registrate 15.187 positività (41,9% di positivi) su un totale di 36.217 tamponi (molecolari e antigenici). Anche questa settimana si registra quindi un aumento delle nuove positività sia in termini assoluti (+2.290) che percentuali. Si registra un tasso di occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid in aumento rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 259 pazienti, tra questi 7 sono in terapia intensiva.

“Il quadro epidemiologico – commenta Mattia Altini Direttore Sanitario di Ausl Romagna – conferma una costante ed ampia diffusione del virus anche nella settimana presa in esame. Questo alto numero di positività si riflette inevitabilmente anche sul versante ospedaliero con un conseguente aumento dell’occupazione dei posti letto covid dedicati, soprattutto nei reparti di degenza ordinaria, molto basso è il coinvolgimento delle terapie intensive e sub intensive. Una situazione che va certamente monitorata con attenzione, ma senza cedere ad allarmismi perchè oggi grazie alla disponibilità e all’efficacia dei vaccini anti–covid l’impatto della malattia si è fatto meno severo. Ma dobbiamo sfruttare questo momento e vaccinarci, accelerando ora la copertura con la quarta dose a nuove fasce di popolazione. Dopo il via libera delle autorità sanitarie nazionali, e su indicazione della Regione Emilia-Romagna, da oggi infatti anche in Romagna sono aperte le prenotazioni per accedere alla somministrazione di una quarta dose (o “secondo booster”) anti-covid. Possono prenotarsi attraverso i consueti canali (sportelli Cup, Cuptel, Cupweb, FarmaCUP,Fascicolo sanitario elettronico) tutte le persone dai 60 anni di età e quelle con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti, dai 12 anni compiuti in su. A questi cittadini l’Azienda invierà anche un sms con l’invito a prenotarsi. Rimangono naturalmente attive le vaccinazioni per gli over 80, aperte ormai da mesi. Si ricorda che la quarta dose è somministrata per tutti dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo vaccinale o dall’ultima infezione. Questo nuovo allargamento della platea dei destinatari della quarta dose garantirà una maggior copertura nella nostra popolazione e quindi rivolgo un invito a tutti gli aventi diritto ad accedere senza esitazioni alla prenotazione. Ancora oggi la priorità resta quella di proteggerci e di mettere in sicurezza le persone più fragili e anziane, continuando nell’azione di convincere le persone che ancora non hanno fatto neanche la prima dose a vaccinarsi.”

IL BOLLETTINO SETTIMANALE Bollettino COVID 4-10 luglio