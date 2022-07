Altini (Ausl Romagna): “Lieve diminuzione delle nuove positività ma aumentano i ricoveri di pazienti affetti da covid”

Nella settimana dall’11 al 17 luglio, l’Ausl Romagna ha registrato 14.996 positività (39.2%) su un totale di 38.259 tamponi, sia molecolari che antigenici, (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo), segnando una lieve diminuzione delle nuove positività sia in termini assoluti (-191) che percentuali. E’ stato registrato un aumento rispetto alla scorsa settimana, del tasso di occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid e in totale sono ricoverati 308 pazienti, tra questi 14 in terapia intensiva.

“Dai dati della settimana presa a riferimento – commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna – dopo il balzo delle settime scorse si registra finalmente a livello aziendale un primo calo dei nuovi casi positivi. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali romagnoli, l’occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da covid è in rialzo rispetto alla settimana scorsa”.

“Confidiamo nelle prossime settimane in una diminuzione della curva epidemica sempre più marcata cui seguirà solo in un secondo momento, come sempre succede, anche un calo dei ricoveri – prosegue -. Bisogna aspettare per vedere come evolverà la situazione. Nel frattempo è importante continuare a prestare attenzione ed essere prudenti”.

Complessivamente sono stati sospesi 120 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l’azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

“Sul fronte vaccinale – spiega Altini -, il numero dei vaccinati è in continuo aumento ((al 18 luglio 906.090 con prima dose, 870.821 con seconda dose, 607.033 con terza dose e 37.245 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 111.281 dosi somministrate dai MMG.). Ora entriamo in una nuova fase della campagna vaccinale con l’avvio della quarta dose (seconda dose di richiamo o secondo booster) del vaccino anti-Covid19 per gli over60 e le persone con elevata fragilità a partire dai 12 anni. Già da questa settimana abbiamo potenziato l’attività degli Hub vaccinali e, per agevolare l’accesso e la vaccinazione alla popolazione che risiede in zone più distanti, abbiamo programmato anche una serie di sedute aggiuntive. Anche se dal punto di vista clinico questa variante sembra al momento essere meno aggressiva, non ha senso correre rischi, a maggior ragione con una circolazione virale ancora alta. Il modo migliore per proteggersi resta la vaccinazione”.

LE SEDUTE VACCINALI AGGIUNTIVE ORGANIZZATE IN AUSL ROMAGNA

Cervia: domenica 24 Luglio e domenica 21 agosto dalle ore 8 alle ore 18, presso la Casa della Salute “San Giorgio” via Ospedale 17. Accesso su prenotazione

Castel Bolognese: domenica 31 luglio, dalle ore 8 alle 14, presso la Casa della Salute Valle Del Senio, Via Roma 2. Accesso su prenotazione

Massa Lombarda:, domenica 7 agosto dalle ore 8 alle ore 14, presso la Casa della Salute, Via Resistenza 7. Accesso su prenotazione

Conselice: domenica 14 Agosto, dalle ore 8 alle ore 14, presso la Casa della Salute, Via Provinciale Selice 101. Accesso su prenotazione

Mercato Saraceno: mercoledì 27 luglio e mercoledì 10 agosto dalle ore 9 alle ore 13, presso la Casa della Salute Valle Savio Mercato Saraceno. Accesso su prenotazione.

Bagno di Romagna: giovedì 4 e giovedì 18 agosto dalle ore 9 alle 13, presso l’Ospedale Angioloni. Accesso su prenotazione

Premilcuore: giovedì 28 luglio dalle 9 alle 15 presso la struttura residenziale Ricci. Accesso su prenotazione

Rocca San Casciano: giovedì 4 agosto dalle 9 alle 15 presso la Casa della Salute. Accesso su prenotazione

Santa Sofia: mercoledì 10 agosto dalle 13.30 alle 19.30 presso l’Ospedale Nefetti area ambulatoriale. Accesso su prenotazione

Modigliana: giovedì 11 agosto dalle 9 alle ore 15 presso la Casa della Salute. Accesso su prenotazione

Novafeltria: sabato 23 luglio dalle ore 8.30 alle 13.30 presso la Casa della Salute, ospedale Sacra Famiglia via XXIV maggio. Sarà possibile l’accesso diretto senza prenotazione.

Morciano: sabato 30 luglio dalle ore 8.30 alle 13.30 presso Casa della Salute, via Arno. Sarà possibile l’accesso diretto senza prenotazione.

Dettaglio comuni 11 – 17 luglio

Bollettino COVID 11 – 17 luglio