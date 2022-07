Premier Draghi sul rigassificatore di Ravenna: “Essenziale”. Bonaccini: “Siamo pronti, siamo la regione dei Sì. Al servizio del Paese”

“Il presidente Draghi ha sottolineato oggi l’importanza di realizzare i nuovi rigassificatori. A Ravenna, in Emilia-Romagna, siamo pronti: Regione, Comune, sindacati e imprese tutti uniti per realizzarlo”. Lo ha dichiarato il presidente Stefano Bonaccini, dopo il discordo del Presidente del consiglio Mario Draghi che oggi, nel discorso in Senato ha sottolineato la necessità di “accelerare l’installazione dei rigassificatori a Piombino e Ravenna. Non è possibile affermare di volere l’indipendenza energetica per gli italiani e poi protestare contro queste infrastrutture“. “Si tratta di impianti sicuri, essenziali per il nostro fabbisogno energetico“ ha detto il premier.

Bonaccini ha anche ricordato un altro grande progetto che interessa le acque ravennati: “Vogliamo costruire un parco dell’eolico e del fotovoltaico fra i più grandi in Europa. Progetto già pronto anche su questo. Perché siamo la regione dei SÌ, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Che vuole fare la sua parte per garantire il fabbisogno energetico degli italiani e la tenuta del tessuto produttivo e investire a pieno sulle energie rinnovabili. Al servizio del Paese” ha concludo il presidente dell’Emilia Romagna.