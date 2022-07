Raffaella Angelini (Igiene Pubblica Ausl Romagna): “Non spaventiamoci per Dengue e West Nile ma proteggiamoci dai becchi di zanzara. Contro l’ondata estiva del Covid è importante la quarta dose”

La pandemia da Covid 19 negli ultimi tempi è passata un po’ in secondo piano. Dopo due anni intensi in cui si è parlato di poco altro, è arrivata la guerra in Ucraina e poi la siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici a prenderne il posto, almeno sul piano mediatico. Ma il virus non è andato in vacanza, nemmeno per l’estate, come ci aveva un po’ abituato a fare. Il 2022 è stato l’anno in cui i contagi si sono mantenuti alti anche nei mesi estivi e quindi l’argomento torna in auge.

Di “Covid estivo”, quarta dose e nuovi vaccini, abbiamo parlato con la dott. ssa Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna, che ha posto l’accento anche sull’importanza dei sistemi di protezione dalle punture di zanzare, da considerarsi non soltanto come un fastidio, quanto come un potenziale elemento di pericolo, come il caso di Dengue nel faentino e di Virus West Nile nel lughese hanno dimostrato. Senza panico, ma con consapevolezza.

L’INTERVISTA

Dottoressa, il virus è cambiato e non è più stagionale, ora anche d’estate non dà tregua? Cosa è successo?

Ci ha preso un po’ in contropiede, come ha sempre fatto, perché questo virus si è sempre comportato in modo inatteso. Dopo due anni in cui d’estate era quasi scomparso, quest’anno abbiamo avuto un’ondata nella stagione estiva. Quando dico quasi scomparso intendo nella clinica dei casi: sappiamo da sempre che il virus vive anche d’estate, tant’è che ci sono epidemie da Coronavirus in Paesi caldissimi, quindi non è il caldo che lo disturba.

Ma il caldo cambia le abitudini delle persone, si sta più all’aria aperta, si passa meno tempo nei luoghi chiusi, le scuole sono in pausa. Quest’anno, però, ci sono stati due elementi che hanno contribuito alla sua proliferazione: da una parte sono state rimosse quasi tutte le misure di protezione individuale, l’obbligo della mascherina, la quarantena ai contatti di caso, le regole di distanziamento. Dall’altra, dopo due anni di assenza di eventi che creano assembramenti, come concerti e spettacoli di grande portata, si è tornati a viversi anche questo tipo di esperienza. Tutte questioni che hanno contribuito alla ripresa dei contagi.

Inoltre, circola in questo periodo Omicron 5 che è il virus più contagioso che conosciamo. Tutti questi fattori insieme hanno facilitato la diffusione. Però, come avevamo visto anche a gennaio, ad un numero così elevato di casi, paragonabile a quello del periodo invernale, non corrisponde più un numero altrettanto elevato di ricoveri per motivi gravi. Questo perché la popolazione è in gran parte protetta. In parte è anche il virus che cambia, perché Omicron 5, ormai lo sappiamo, è più portato a colpire le alte vie respiratorie, piuttosto che i polmoni come faceva la versione di Huan, ma cambia proprio il tipo di malattia che è in grado di produrre nei contagiati, grazie alla protezione dei vaccini, che copre più del 90% della popolazione. Tantissimi sono vaccinati con tre dosi, alcuni anche con l’esposizione alla malattia, dunque hanno il massimo grado di protezione. Quindi anche i ricoveri che ci sono, pure presenti e in aumento, spesso sono legati ad altre questioni che poi portano a galla una positività, oppure riguardano i pazienti cosiddetti fragili, anziani con patologie pregresse, in cui il Covid va a scompensare la loro già compromessa condizione di base. Non presentano i quadri di polmoniti interstiziali del 2020 e non hanno bisogno di essere seguiti in reparti Covid come un tempo.

Come sta impattando questa ondata estiva sulle strutture sanitarie, considerato che ormai non esistono più veri e propri reparti Covid?

Chi entra con problematiche respiratorie Covid correlate va prevalentemente in Malattie Infettive o in Pneumologia, chi entra per altri problemi, va nel reparto di competenza del problema presentato e lì viene trattato, tenendolo in isolamento. Perchè non esiste solo il Covid, gli ospedali devono curare le persone. Quindi continueremo a vedere ancora un impegno importante degli ospedali, ma in questo nuovo modo. Gli operatori della sanità sono comunque ancora piuttosto appesantiti, perché l’estate è il periodo delle ferie, che dopo due anni come quelli passati sono sacrosante ed è anche il periodo in cui le persone si ammalano molto meno. Invece quest’anno ci sono le complicanze organizzative dovute al Covid, gli operatori assenti per ferie e quelli che si contagiano. Lo stress sulla struttura sanitaria si sente ma non tale da generare veri e propri disservizi.

Cosa dobbiamo aspettarci per settembre?

Se non si sostituissero alla Omicron 5 nuove varianti potremmo essere anche relativamente tranquilli perché molte persone l’hanno avuta e c’è una grande diffusione dell’immunità nella popolazione. Il problema è che questo virus tende a cambiare.

Adesso si parla della variante indiana…

Ancora non possiamo dire che sostituirà Omicron 5. Al momento è un’osservata speciale, sappiamo che esiste, ma qui da noi non l’abbiamo vista ancora. Può sempre succedere, ma per ora non ci sono casi, come può succedere che ne subentri un’altra.

Come sta andando l’adesione alla quarta dose di vaccino?

È andata malino fino ad una settimana fa, nel senso che qui a Ravenna si era vaccinato poco più del 40% di chi poteva farlo, pur essendo aperti da marzo-aprile, quindi in tre mesi avremmo dovuto vaccinare tutti. Probabilmente c’è stato anche qualche bias comunicativo, per cui le persone, sapendo che l’estate è un periodo di bassa circolazione, hanno pensato che fosse inutile vaccinarsi ora, rimandando la cosa in autunno, quando si era parlato del rilascio di un vaccino aggiornato.

E non è un ragionamento sensato?

Il messaggio che dobbiamo dare è quello dell’importanza di vaccinarsi subito, perché il virus sta circolando abbondantemente e il rischio di ammalarsi è altissimo, con tutti i rischi relativi alle persone più anziane e fragili. E poi è da vedere quanto migliore sarà il vaccino nuovo. Continuerà a contenere il virus di Huan, che è uguale a quello che è nei vaccini attuali, a cui aggiungeranno una variante Omicron. Il primo che arriva dovrebbe contenere Omicron 1 che non sta già più circolando. I vaccini che abbiamo a disposizione fino ad ora non sono in grado di stroncare l’epidemia, eliminando l’infezione. Però vanno fatti perché, soprattutto nelle persone fragili, sono efficacissimi nell’evitare l’aggravamento della malattia.

Nelle ultime settimane, anche perché si è tornato a parlare di Covid ed è stata ampliata la platea, sono aumentate tantissimo le prenotazioni e il nostro punto vaccinale all’Esp è tornato a fare 700 vaccinazioni al giorno. Speriamo si continui così.

Quindi il vaccino anticovid ci accompagnerà in futuro, come l’antinfluenzale?

Direi proprio di sì. Continuiamo a sperare che la ricerca vada avanti, che si mettano a punto vaccini sempre più efficaci contro l’infezione, ma il Coronavirus è una “bestia” particolare, che non si presta a vaccinazioni una tantum. L’ideale è che diventasse sincrono con l’influenza e ci consentisse una vaccinazione annuale combinata. Se dovrà essere offerta solo ai fragili o a tutti, è difficile attualmente da capire.

Parliamo del virus Dengue, con il caso capitato a Faenza: quanto ha senso preoccuparsi?

Il fenomeno si è visto meno negli ultimi due anni perché le persone hanno smesso di viaggiare, ma c’è sempre stato. Ci sono Paesi in cui queste malattie sono fortemente presenti. La Dengue è un flagello che interessa quasi tutto il mondo: l’Asia, l’Africa, l’America del Sud, dunque mete ampiamente turistiche. Come poi ci sono altre arbovirosi come la Chikungunya, la Zika, che vengono trasmesse da zanzare e da noi diventano pericolose perché la zanzara tigre è capace di diffonderle. Nel 2007, abbiamo avuto una epidemia di Chikungunya nel nostro territorio provinciale, era la prima volta in un Paese europeo. Per quanto riguarda la Dengue non c’è da preoccuparsi, perché adesso abbiamo dei sistemi messi a punto a seguito di quell’epidemia del 2007 per cui a fronte della segnalazione di un sospetto, cioè quando una persona va al Pronto Soccorso con una sintomatologia correlata alla Dengue e dichiara di essere rientrato da un Paese dove la malattia è diffusa, vengono immediatamente fatti i controlli sierologici e in poche ore si ha la certezza della conferma o meno del caso. La Denuge non si trasmette da persona a persona ma attraverso la zanzara. Quindi scattano immediatamente i trattamenti per tre notti di seguito nelle aree attorno all’abitazione e ai posti in cui è stata la persona malata e si va addirittura porta a porta, casa per casa a controllare i tombini per la disinfestazione larvale. Dopo il 2007 non si è mai più verificato nei nostri territori un contagio autoctono di una di queste malattie. Questo significa che i sistemi funzionano.

E per quanto riguarda il virus West Nile, che è notizia di ieri, è stato trovato anche nel ravennate, quanto ci deve preoccupare?

La West Nile è endemica e circola nelle zanzare notturne, non in quelle tigre. Non si trasmette da persona a persona e le persone non possono infettare le zanzare, perché un mammifero ammalato non può trasmettere la malattia alla zanzara, essendo la viremia troppo bassa. I veri serbatoi sono gli uccelli selvatici e dunque il ciclo della trasmissione è più difficile da bloccare. Anche questa è una malattia che nella maggior parte dei casi non ci si accorge di avere e passa con due linee di febbre, mentre in una piccola percentuale di casi può dare delle forme neuroinvasive con delle meningoencefaliti. Quando ci sono manifestazioni all’aperto si fanno trattamenti preventivi sulle zanzare.

La nostra Regione è molto avanzata sui sistemi di prevenzione da questo tipo di malattie, e ha un sistema di cattura entomologica, per cui ci sono delle trappole per zanzare posizionate in punti specifici del territorio, per mapparlo adeguatamente e si era già visto che c’erano zanzare infette nella parte emiliana, che si erano spinte fino alla zona del ferrarese. Noi eravamo a ridosso. A quel punto scatta la sorveglianza dei casi umani: tutti coloro che hanno una sintomatologia compatibile con il virus West Nile vengono testati e così abbiamo identificato il caso in provincia.

Quel che deve passare come messaggio è che è bene che le persone acquisiscano consapevolezza che le punture di zanzara non sono solo un disagio ma anche un pericolo potenziale, quindi è importante fare i dovuti trattamenti nei cortili privati e poi, soprattutto quando si sta all’aperto all’ora del crepuscolo, proteggersi con repellenti e tutti i sistemi disponibili per tenere lontane le zanzare. È in ogni caso un’attenzione da avere senza angoscia.