Pineta Ramazzotti. Si cercano le tracce per risalire ai punti di innesco dei due incendi

E’ ampia circa un ettaro, l’area di Pineta Ramazzotti a Lido di Dante distrutta dai due incendi scoppiati tra la tarda serata di sabato 23 luglio e la mattinata di domenica 24 luglio. Fortunatamente le operazioni di spegnimento hanno impedito che si ripetesse quanto avvenuto 10 anni fa, quando le fiamme distrussero 65 ettari di pineta. Nelle operazioni sono stati coinvolti 30 Vigili del fuoco, giunti in rinforzo anche dai comandi di Rimini e Forlì, al lavoro con 15 automezzi e l’elicottero del reparto volo di Bologna. L’area è stata presidiata dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri forestali e i volontari della Protezione civile, fino a quando i Vigili del fuoco lo riterranno necessario.

Questa mattina, 25 luglio, nell’area della pineta distrutta dalle fiamme si è svolto un sopralluogo, a cui hanno partecipato il Reparto Carabinieri Biodiversità Punta Marina e il Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna.

Sebbene l’incendio si sia sviluppato prevalentemente nell’area della pineta, la cui competenza è dell’Ufficio di Punta Marina, è andata distrutta anche un’area privata e quindi le attività investigative per individuare la mano o le mani che hanno dato origine alle fiamme saranno svolte in stretta collaborazione tra gli uffici di viale Santi Baldini e Via Cristoforo Colombo.

L’ipotesi su cui si concentrano le indagini è quella del dolo, data oramai per certa. Il sopralluogo di oggi è servito proprio per cercare tracce riconducibili agli inneschi. E sono soprattutto gli orari di inizio delle fiamme ad essere “attenzionati”, il primo in tarda serata e il secondo di prima mattina, momenti in cui la pineta è solitamente poco frequentata.