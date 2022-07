Pronto il nuovo bando da 2 milioni per i Comuni romagnoli che vogliono ridurre la produzione di rifiuti

E’ pronto il nuovo bando per l’assegnazione delle risorse dedicate ai progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti (Linea finanziamento LFB3 del Fondo d’Ambito). Nel 2022 sono previsti 2 milioni di euro di finanziamenti, 1,5 milioni in più rispetto al 2021. Il bando è stato modellato e ideato grazie a importanti momenti di confronto e collaborazione con ANCI Emilia-Romagna e con la Commissione Tecnica Consultiva istituita dalla LR 16/2015.

I BENEFICIARI

Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario, i Comuni e le Unioni di Comuni (anche quali capifila di uno o più dei Comuni che ne fanno parte), le Province della Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna. Le domande si potranno presentare fino al 31 Ottobre 2022.

PRIORITà

Al fine di incentivare il raggiungimento e la realizzazione di interventi che assicurino un duraturo effetto di riduzione dei rifiuti si prevede l’accesso prioritario in graduatoria, in ordine per:

PRIORITÀ I – iniziative di riduzione del consumo di prodotti monouso;

PRIORITÀ II – progetti di riduzione degli sprechi alimentari;

PRIORITÀ III – case dell’acqua e tutti gli altri progetti.

TIPOLOGIE DI PROGETTO

Le tipologie di progetti ammissibili sono diversificate, in relazione al rilievo degli interventi proposti.

Progetti di tipo 1 – Rilievo comunale | Riduzione dei rifiuti in ambiti di stretta competenza dell’Amministrazione comunale, (come ad esempio manifestazioni ed eventi pubblici, strutture socio-sanitarie ed assistenziali, biblioteche, scuole comunali, impianti sportivi ecc..) in cui il Comune è il soggetto che attua sul proprio territorio il progetto per la prevenzione dei rifiuti direttamente o tramite appositi affidamenti di servizi, senza la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, provvedendo autonomamente al coinvolgimento dei soggetti destinatari del progetto (cittadini, attività produttive, associazioni, enti);

Progetti di tipo 2 – Rilievo sovracomunale | Riduzione dei rifiuti in ambiti di dimensione sovracomunale, svolti da un Ente Locale (Comune, Unioni, Province, Città Metropolitana di Bologna) che opera a beneficio dei territori di più Comuni per istituto o per convenzione tra le parti che lo individui come Ente capofila;

Progetti di tipo 3 – Rilievo pubblico/privato | Rduzione dei rifiuti derivanti dall’attività di operatori privati (attività economiche e/o Enti del terzo settore) o da altri enti, previa stipula di accordi convenzionali con l’Ente locale (unico o capofila di più enti) richiedente il contributo; in questi progetti l’Ente Locale richiedente svolge il ruolo di coordinamento, supporto ed agevolazione a favore dei soggetti che promuovono e realizzano le attività di prevenzione.

LE NOVITà RISPETTO AL 2021