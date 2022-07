Oggi, a Ravenna, è ripartito il progetto “Ondate di calore” che unisce Mistral (Associazione Volontari Protezione Civile di Ravenna), Asp (Azienda Servizi Alla Persona Ravenna Cervia E Russi) e Ausl (Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna). Il progetto, nato in forma sperimentale, è ormai divenuto consolidato con una convenzione tra ASP e Mistral. In base alle indicazioni fornite da Arpae con il servizio di previsione delle ondate di calore, ripartito lo scorso 16 maggio e che proseguirà fino al 15 settembre 2022, si attivano o meno gli interventi dei volontari Mistral sul territorio. Le previsioni Arpae sono emesse ogni giorno dopo le ore 11, sabato e domenica compresi.







Le indicazioni del disagio bioclimatico sono basate sull’indice di Thom che esprime il disagio dovuto alla combinazione di elevate temperature e umidità. Il sistema dell’Agenzia permette, con tre giorni di anticipo, di prevedere l’arrivo di eventuali ondate di calore. In base ai bollettini emessi quotidianamente da Arpae, le strutture sanitarie della regione attivano le procedure indispensabili a garantire un’adeguata risposta presso le strutture ospedaliere e la fornitura di servizi a domicilio rivolti alle persone più vulnerabili e a rischio. A tale scopo, Arpae rende disponibile agli operatori specializzati e ai tecnici sanitari anche una visualizzazione delle mappe di previsione a medio termine (+4 e +5 giorni) tramite area riservata.







Questo pomeriggio, quindi, a partire dalle 14, dopo tre giorni consecutivi di “alto disagio”, sono iniziati i sopralluoghi dei volontari Mistral di Ravenna. “Siamo stati in 16 parchi – spiega il segretario della Mistral di Ravenna Flavia Sansoni – con tre squadre in tutto da nove persone, più due che monitoravano i sopralluoghi dall’ufficio, coordinando le varie operazioni. Fortunatamente è andato tutto bene, non abbiamo incontrato molta gente. Vuol dire che le nostre campagne di prevenzione vengono recepite, per fare in modo che le persone, soprattutto le categorie più fragili, evitino di uscire nelle ore più calde della giornata. A parte nei parchi più grandi che sono anche quelli più ombrosi, come i Giardini Pubblici o il Fagiolo, non c’erano molte persone. Abbiamo distribuito bottigliette d’acqua e i volantini dell’Ausl, dove sono indicate tutte le precauzioni da adottare durante le giornate particolarmente afose: bere tanto, vestirsi leggeri, mangiare frutta e verdura ecc. Il nostro lavoro consiste anche nel fermarsi a parlare con chi incontriamo per trasmettere tutte le informazioni in maniera comprensibile ma, anche e soprattutto, per accertarsi che non vi siano situazioni a rischio eventualmente da segnalare alle Autorità competenti”.

“Sperando che nei prossimi giorni piova e si abbassino le temperature, le nostre prossime uscite dipendono ovviamente dall’indice di Thom, emesso da Arpae. Quindi, se il caldo persiste, probabilmente faremo nuovi sopralluoghi domenica o lunedì” conclude Sansoni.

Il sistema di allerta e previsione delle “Ondate di calore” coinvolge il Servizio sanitario regionale, Arpae Emilia-Romagna, i Comuni e le Associazioni di volontariato. La Regione Emilia-Romagna fornisce ogni anno specifiche linee guida per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulle persone più fragili e a rischio di complicanze. Le azioni comprendono principalmente una rete di sostegno e assistenza, della quale fanno parte Comuni e Aziende Usl con associazioni di volontariato e Terzo settore. Campagne di informazione, l’attivazione di numeri verdi e l’organizzazione di servizi di assistenza di varia natura completano le azioni messe in atto per limitare il disagio. Il sistema di previsione di Arpae alimenta, infine, anche il Sistema nazionale di previsione allarme attivato ogni anno, da giugno a settembre, dal Ministero della Salute, con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di epidemiologia del SSR del Lazio, Centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile.