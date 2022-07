Anche Libera Caccia Ravenna contraria al campo da golf a Casalborsetti: “Scelta lontana dalla esigenze naturalistiche del preparco del Delta del Po

“La decisione, attuativa, del Consiglio Comunale di Ravenna, relativa al campo da golf in zona Casalborsetti, non può trovare d’accordo la Libera Caccia ravennate” commentano dall’associazione venatoria.

“Scegliere di cementificare una zona di preparco del Delta del Po, che se ben utilizzata, magari allagandone una parte, potrebbe, efficacemente, limitare l’ingresso del cuneo salino, è scelta molto opinabile e sicuramente lontana dalle esigenze naturalistiche di quel territorio – spiegano -. In seconda istanza, la crescita esponenziale della relativa cementificazione di quell’area risulterebbe in antitesi con la necessità di mantenere in equilibrio l’ambiente sul quale andrebbe a pesare”.

“Da ultimo, ma non meno importante, l’enorme consumo di acqua che una simile scelta comporterebbe, “cozza” fortemente con l’evoluzione climatica a cui stiamo assistendo. Per questi motivi – conclude Libera Caccia di Ravenna – esprimiamo la nostra contrarietà nei confronti di questa scelta fortemente penalizzante per la grande maggioranza dei cittadini ravennati e non solo”.