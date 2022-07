Cervia. Approvato all’unanimità l’Odg a sostegno della Sanità Pubblica

Il consiglio comunale di Cervia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno a sostegno della Sanità Pubblica. Durante la seduta del 26 luglio 2022 hanno votato a favore:

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cervia Domani – PRI, Lega Romagna – Salvini Premier, Cervia Ti Amo e Insieme per Cervia

Nel testo dell’Odg si invitata “la Conferenza Socio-Sanitaria della Romagna a mettere in campo tutte le azioni politiche necessarie al fine di sollecitare il Governo ad incrementare la dotazione di risorse a favore del SSN; a continuare il confronto con la Regione Emilia-Romagna affinché il finanziamento all’Azienda USL della Romagna venga almeno allineato a quello delle altre Aziende regionali”.

Alla Regione Emilia-Romagna veniva chiesto di “formalizzare al più presto quale sarà l’assetto futuro del servizio sanitario regionale, confermando chiaramente la centralità del sistema pubblico; Finanziare adeguatamente l’Azienda USL della Romagna in modo da garantire alla collettività servizi adeguati e i dovuti diritti e riconoscimenti al personale che ne consente l’erogazione; Garantire maggior equilibrio tra i finanziamenti assegnati alle diverse AUSL della Regione, anche premiando chi in questi anni ha portato avanti processi innovativi di fusione e nuove modalità di rapporto con le Università del territorio”

Nell’Odg, si invitava il Governo a “recuperare ed erogare ai livelli regionali le risorse ancora mancanti e necessarie a coprire tutte le spese già sostenute o che si dovessero sostenere entro l’anno per far fronte alla gestione della crisi Covid-19; Garantire un incremento di risorse a favore del Servizio Sanitario Nazionale per i prossimi anni, per far fronte a tutti gli aumenti dei fattori produttivi intercorsi negli ultimi mesi e alla nuove esigenze organizzative e funzionali emerse durante questa pandemia, a partire dalla rimozione di vincoli assunzionali anacronistici; Attuare azioni di carattere straordinario per il ripristino di tempi congrui sulle visite specialistiche e adottare provvedimenti tempestivi per ristabilire condizioni idonee nei Pronto soccorso, con particolare riferimento alla carenza di personale”