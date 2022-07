Prosegue la settimana clou del Festival Naturae: gli appuntamenti per sabato 30 luglio

La settimana clou della 15ª edizione del Festival Naturae sta per terminare. Ecco gli appuntamenti in programma sabato 30. In mattinata alle ore 9.30, escursione in canoa e birdwatching con Angelo Modanesi. Info e prenotazioni, 333 9949985.

Alle 18, al cinema Arena del Sole, la conferenza “I mondi di Margherita Hack. Viaggio alla scoperta degli universi attraversati dalla signora delle stelle”, a cura di Amalia Persico, presenta Daria Dall’Olio.

In serata, alle 21.30, l’arena del Sole proietta il film “Dune”, di Denis Villeneuve. Per info, 3403553816