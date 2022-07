Reda ha il suo medico di medicina generale: è la dottoressa Martina Linari

Dal primo giorno di agosto la dottoressa Martina Linari riceverà nell’ambulatorio di Reda iniziando la sua esperienza come medico di medicina generale.

Con il pensionamento di diversi medici di famiglia, Faenza, come in tante altre città, si è trovata a dover fare i conti con questo problema, situazione appesantita anche dal tetto delle quote massime ormai raggiunte da parte degli altri camici bianchi in servizio. Questa situazione ha portato a registrare molti casi di faentini che si sono trovati senza medico di famiglia. Una situazione particolarmente problematica si era evidenziata nella frazione di Reda dove, dopo il pensionamento del medico di medicina generale al quale si rivolgevano tutti i residenti, questi erano rimasti senza assistenza.

Per sopperire a questa carenza l’amministrazione comunale e l’Ausl si sono messe alla ricerca di una possibile soluzione, individuando la disponibilità della dottoressa Marta Linari, giovane medico laureatasi recentemente, che ha accettato l’incarico a svolgere l’attività ambulatoriale a Reda.

Da lunedì 1 agosto i faentini potranno quindi rivolgersi allo sportello nella Palazzina 13 dell’ospedale di Faenza per chiedere l’assegnazione della dottoressa Linari quale medico di famiglia che visiterà a Reda in piazza Don Milani 4, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su appuntamento.

“Con l’individuazione della dottoressa Linari -si sottolinea dall’amministrazione comunale- si è riusciti a dare una risposta immediata e concreta a un problema contingente e particolarmente sentito dai cittadini. È per questo che, anche grazie alla disponibilità dell’Ausl a lavorare insieme alla risoluzione del problema, in brevissimo tempo, di fronte a una situazione complicata non solo a Faenza ma in tutta Italia, si è trovata una soluzione. Perdere il medico di famiglia a Reda significava depauperare di un presidio fondamentale quella porzione di territorio. Per questo, aprendo un dialogo con l’Azienda sanitaria, è stata intrapresa l’unica strada al momento percorribile, chiedere la disponibilità di giovani neolaureati che potessero fare questa esperienza e allo stesso tempo rendere un servizio per la comunità. Un forte ringraziamento deve andare ai cittadini di Reda e alle realtà associative locali per il loro prezioso contributo”.

Marta Linari, originaria della frazione di Zattaglia dove vive, si è recentemente laureata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna dopo aver frequentato il liceo scientifico di Faenza.