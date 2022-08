Frutta fresca biologica in spiaggia nei lidi ravennati. Riparte il tour di Happy Bio 2022

Il progetto “Happy Bio” è un tour di andata e ritorno dalla campagna al mare, in questi vent’anni si è disegnato nuovi orizzonti e coltivato stili di vita consapevoli. I molti mesi quasi vissuti ‘con il freno a mano tirato’ hanno reso ancor più grande la voglia delle persone di svolgere attività all’aria aperta.

“Questo privilegia naturalmente le destinazioni che offrono esperienze turistiche strutturate e ben organizzate per cui oggi è fondamentale raccontare e dare visibilità a tutti quei luoghi che hanno un grande potenziale, descrivere quello che la destinazione sta facendo per riorganizzare il sistema turistico e altre informazioni utili a far percepire la destinazione come sicura, serena e, soprattutto, eco-friendly”” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, promossa da Confcommercio Ravenna, Faggioli Experience, dagli stabilimenti balneari e strutture ricettive, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Ravenna e dal Comune di Ravenna.

Simbolo della proposta “Happy Bio 2022” il ritorno, ai turisti in vacanza in questa calda estate, di tanta fresca frutta biologica con una stuzzicante degustazione in compagnia oppure in privato con una deliziosa “frutta box” confezionata dalle aziende agricole del territorio di cui capofila Borgo Basino di Cusercoli (FC).

Francesca Faggioli, della “Faggioli Experience”, attuatore del progetto, ha introdotto l’obiettivo dell’iniziativa con queste parole: “Nell’ultimo periodo abbiamo avuto modo di pensare alla nostra quotidianità con l’occasione di rivalutare in modalità eco-friendly le “risorse” del nostro territorio. La gente, i luoghi e sicuramente fra i principali punti di partenza del buon vivere quotidiano l’alimentazione. Proprio questi elementi hanno dato vita al messaggio dell’edizione HAPPY BIO 2022 “Romagna: gente che ama ospitare e coltivare”, immediata espressione di una vocazione territoriale, inserita come elemento centrale per poter conservare “le emozioni di una vacanza ospitale che coltiva…non solo la terra ma relazioni e passioni”.

Fin dalla sua prima iniziativa sulla costa “Happy Bio” ha saputo ispirare e intrattenere, “giocando” la carta dello scambio di conoscenze ed esperienze, per sviluppare anno dopo anno i contenuti dell’eco-sostenibilità in termini di biodiversità, acqua, clima, diversificazione, paesaggio, qualità, educazione e turismo. Migliorando i suoi contenuti esperienziali sostenuti dalla condivisione sui social media dei protagonisti.

Incontro di presentazione, in programma martedì 2 agosto alle 17, ai Bagni Bologna, Bolognino e Angolo B di Punta Marina Terme.

Saranno presenti: Andrea Corsini, Assessore Turismo Regione Emilia-Romagna; Giacomo Costantini, Assessore Turismo e Agricoltura Comune di Ravenna; Chiara Astolfi, Direttore Destinazione Turistica Romagna; Valtiero Mazzotti, Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca Regione Emilia-Romagna; Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna; Francesco Tassinari, Presidente Unione dei Comuni della Romagna forlivese; Pietro Fantini, Presidente Fondazione ITS Turismo e Benessere; Bruno Biserni, Presidente GAL L’Altra Romagna; Luigi Angelini, CEO: Media Consulting, Tippest, Welfare Group; Atos Mazzoni e Marino Moroni, Presidenti UNPLI provinciale FC e RA; Giacomo Rossi, Presidente stabilimenti balneari SIB Ravenna; Fausto Faggioli, Presidente EARTH Academy Interverranno Amministratori dei Comuni dell’Unione Romagna forlivese e imprenditori, giornalisti e Social-Media

CALENDARIO HAPPY BIO 2022 Appuntamenti

Giovedì 4 agosto Bagno Perla 34 (Punta Marina Terme) ore 17.00

Venerdì 5 agosto Bagno Nautilus 36 (Punta Marina Terme) ore 17.00

Venerdì 5 agosto Bagno Marinamore 82 (Marina di Ravenna) ore 19.00

Venerdì 5 agosto Albergo Medusa (Punta Marina Terme) ore 20.00

Lunedì 8 agosto Bagno Kiribati 64 (Punta Marina Terme) ore 17.00

Mercoledì 10 agosto Bagno Kamala (Punta Marina Terme) ore 17.00

Venerdì 12 agosto Bagno Sole Luna (Lido di Savio) ore 17.00

Venerdì 12 agosto Hotel Bahamas (Lido di Savio) ore 20.00

Sabato 27 agosto Bagno Baloo Beach 14 (Punta Marina Terme) ore 20.00