Ferragosto al Safari Ravenna: tra promozione speciale, nuove nascite e approfondimenti didattici

Quest’anno il Safari Ravenna propone un Ferragosto imperdibile: nuove nascite, approfondimenti didattici e una super offerta con Fiabilandia! Il 15 agosto acquistando il biglietto presso le biglietterie di uno dei due parchi si avrà accesso ad entrambi a un prezzo speciale di €35,00; al secondo Parco si potrà entrare in un giorno a scelta entro la stagione 2022.

“E non finisce qui… – spiegano da Safari Ravenna – chi visiterà il Parco in questi giorni avrà la fortuna di ammirare i tanti cuccioli arrivati in questo periodo come la piccola Mia, cucciolo di zebra che potrete incontrare nell’area Safari o il simpaticissimo Ale, dolce cangurino che deve il suo nome ad una piccola ospite del nostro Parco, che vedendolo appena nato nell’area dedicata ai canguri nella zona pedonale, ci ha chiesto se potevamo chiamarlo Alessio, come il suo fratellino che doveva nascere di lì a poco. E ancora: Fabi una vivacissima giraffina, Idir e Makena cuccioli di Gnu il cui nome, scelto dagli utenti social, significa rispettivamente “vivo” e “Felice” e per finire un dolcissimo piccolo di Bue dei watussi”.

“Inoltre – proseguono – quest’anno il giardino zoologico ravennate propone 2 approfondimenti ludico/didattici nell’area pedonale: “ a merenda con gli Scimpanzé”, durante il quale Carolina, nostra keeper esperta, spiegherà ai nostri piccoli ospiti tanti piccoli segreti e curiosità legate alle abitudini alimentari e non solo di questi affascinanti esemplari così simili a noi . Insieme prepareranno arricchimenti ambientali per stimolare la ricerca della loro merenda speciale. “PappaMondo”, che vede protagonisti alcuni dei meravigliosi pappagalli ospiti del Parco. In compagnia di Xenia imparerete tantissime curiosità su questi splendidi pennuti e attraverso una serie di “giochi” i nostri coloratissimi protagonisti, vi stupiranno per intelligenza, intuito e l’immancabile abilità nel parlare”.

“E’ dunque una stagione ricca di novità questa per il Parco Ravennate – concludono dal Safari Ravenna – , che è finalmente tornato ad accogliere scuole, gruppi e centri estivi oltre alle numerose famiglie che ogni giorno decidono di visitare il Safari”