Villanova di Bagnacavallo. Quattro lunedì con Ivano Marescotti all’Ecomuseo

Ivano Marescotti è tornato a vivere nel proprio paese, Villanova di Bagnacavallo e nonostante abbia deciso di terminare l’attività come attore continua a promuovere iniziative culturali, assieme all’Ecomuseo delle Erbe Palustri, per valorizzare sempre più la socialità nel luogo in cui è nato.

I prossimi appuntamenti sono quattro serate, tra fine agosto e i primi di settembre, intitolate “I lunedì con Ivano Marescotti”, ospitate appunto presso l’Ecomuseo.

Nella serata del 22, dal titolo “Attori romagnoli nel mondo”, Marescotti avrà accanto Elena Bucci mentre il 29 presenterà il film “Strane Storie” (1994 – regia di Sandro Baldoni) di cui è protagonista. Il 5 settembre sarà la volta della presentazione, assieme all’autore, dell’ultimo libro di Matteo Cavezzali “Il labirinto delle nebbie” (Mondadori 2022) poi nella serata conclusiva, il 12 settembre, Marescotti proporrà “Ciàcar in rumagnoal”.

L’inizio degli spettacoli è in programma alle 21. Seguirà un rinfresco romagnolo offerto dall’associazione Civiltà delle Erbe Palustri. L’Ecomuseo è in via Ungaretti 1.

L’ingresso è a offerta libera ed è richiesta la prenotazione allo 0545 280920

erbepalustri.associazione@gmail.com