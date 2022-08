Faenza. Convegno di Asis su come affrontare il nuovo disordine globale

Il 20 settembre, ASIS International Italy Chapter organizza, insieme a Tapa Emea Working Group Italy e ISC2 Italy Chapter, un convegno per dare uno spaccato sugli scenari contemporanei. L’incontro dal titolo “Collaborative Business Continuity Disaster Recovery Crisis Management. Come affrontare il nuovo disordine globale. Le lessons learned e come costruire una nuova armonia” sarà gratuito, aperto a tutti e ospitato dalle aule di Faventia Sales, di via San Giovanni Bosco 1, a partire dalle ore 9.

Il convegno discuterà, in ottica di Business Continuity, Disaster Recovery e Crisis Management, i modi per affrontare il ‘nuovo’ disordine globale, che vede coinvolto ogni essere umano in prima persona. Numerosi relatori di spicco del panorama nazionale e internazionale interverranno per elaborare gli strumenti che permettono, anche nell’incertezza rampante, di costruire una nuova armonia.

Sarà anche offerto un servizio di traduzione simultanea italiano-inglese e viceversa, nonché la possibilità di partecipare da remoto. Il fil rouge che guiderà il convegno sarà pertanto di tipo cronologico, affrontando la tematica da un punto di vista multidimensionale (secondo le dimensioni: Economica, Organizzativa, Individuale, Sociale e Tecnologica) e gli impatti che questa ha avuto sui processi, sulle unità organizzative e più in generale sulle persone. Per questo motivo l’esperienza pratica basata sui case studies sarà privilegiata.

Luca Cavallari, presidente di Faventia Sales, dichiara: “da anni la collaborazione con ASIS è costante e giornaliera. L’ottimo rapporto che si è instaurato e successivamente solidificato con la presenza della sede ASIS nei nostri spazi è certificato nuovamente con l’incontro di livello internazionale organizzato per il 20 settembre. Questo tipo di eventi accrescono ulteriormente il valore del Complesso e della città di Faenza”.

L’evento è organizzato da ASIS International chapter Italy, in collaborazione con Faventia Sales. ASIS ha sede dal marzo 2021 nel complesso degli ex Salesiani, il quale per la seconda volta, a distanza di un anno, ospita un grande evento internazionale nell’ambito della security.

È possibile richiedere l’invito e registrarsi al convegno compilando il form: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-collaborative-business-continuity-disaster-recovery-crisis-management-301471137287

Per informazioni segreteria@asisitaly.org.

ASIS INTERNATIONAL è la più grande organizzazione di professionisti della Security a livello mondiale, con più di 34.000 associati in oltre 200 Paesi. La missione di ASIS è promuovere e sviluppare l’eccellenza degli esperti della security, sostenendone e valorizzandone il ruolo nel mondo produttivo, dei media, degli organismi governativi e del pubblico in generale. ASIS Italy Chapter 211 è il capitolo italiano dell’organizzazione, costituito nel 1996, come associazione senza scopo di lucro e ha tra i suoi scopi statutari il raggiungimento della sicurezza dell’impresa e del cittadino nel rispetto dell’etica-professionale con cui la sicurezza viene perseguita. ASIS Italy si occupa, inoltre, di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento sicurezza, contribuendo alla crescita morale e professionale della categoria, favorendo lo studio e le iniziative dirette a migliorare la security nelle imprese e nella società contribuendo alla formazione e istruzione degli associati e non ultimo svolgendo ogni possibile iniziativa a carattere sociale ed umanitario.