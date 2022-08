Virus West Nile. Nel comune di Ravenna nuove misure contro la proliferazione di zanzare

Accogliendo le raccomandazioni dell’assessorato regionale alla Salute e dell’Ausl Romagna, espresse in considerazione dell’intensa circolazione del virus West Nile in tutto il territorio regionale, il Comune di Ravenna ha emanato un’ordinanza per il rafforzamento delle misure di contrasto della proliferazione di zanzare.

Fino al 10 settembre tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, hospice, cra, rsa, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, dovranno effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto delle modalità indicate nelle linee guida regionali reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici .

L’esecuzione dei trattamenti dovrà essere affidata a ditte specializzate del settore e nell’area interessata dovranno essere affissi con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi che riportino data e ora del trattamento.

Fino al 31 ottobre inoltre tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di almeno 200 partecipanti all’aperto nelle ore serali in aree verdi urbane dovranno effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle medesime modalità di cui si è già detto (per chi organizza manifestazioni analoghe in aree verdi non urbane l’obbligo è già vigente dal mese di luglio). In questi casi dovrà essere data comunicazione preventiva del luogo e della data del trattamento all’Associazione Romagnola Apicoltori all’indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l’adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.