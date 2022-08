Batteri in mare: acqua pulita sulla costa dell’Emilia-Romagna, tranne in due tratti

Come riporta una nota dell’Ansa, dalle analisi sui batteri escherichia coli e enterococchi intestinali risulta che sono in buona salute le acque del mare lungo la costa emiliano-romagnola (i dati si collocano entro la soglia di sicurezza per 96 punti di controllo) salvo due eccezioni: su quasi 100 campionamenti effettuati, unici due punti con parametri oltre il limite, come era possibile prevedere causa il maltempo del fine settimana, sono la stazione 100 metri a nord del porto di Riccione e un punto a Misano Adriatico, Rio Alberello.

Dati, questi, che dovrebbero rientrare già nelle prossime ore come accade in coincidenza di questi eventi. Intanto, come previsto dalle procedure, la sindaca di Riccione e il sindaco di Misano Adriatico emetteranno la consueta ordinanza di divieto provvisorio alla balneazione per quei tratti di mare.