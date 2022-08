Lacittàgiusta: parte un progetto di collaborazione tra Comune e cittadini “per una Lugo più pulita e decorosa”

“Sappiamo che uno dei temi che stanno a cuore ai cittadini è quello del decoro della città e delle sue frazioni” scrive su Facebook il Sindaco di Lugo Davide Ranalli. “Alla ripresa delle attività abbiamo concordato con la Giunta di indicare la manutenzione e la pulizia delle strade come un elemento importante al pari delle opere che abbiamo previsto. Intendiamo mettere in campo un progetto di collaborazione con i cittadini che devono essere, sempre di più, motore e protagonisti della trasformazione della nostra Lugo”.

Per questo, spiega Ranalli, “la prossima settimana incontreremo Hera per studiare insieme un piano di interventi di pulizia straordinaria di strade e marciapiedi e adotteremo misure straordinarie che ci consentiranno, durante il periodo autunnale, di dare una risposta efficace a queste problematiche. In questi anni abbiamo lavorato per cambiare l’aspetto della nostra città lavorando sul restauro dei luoghi più significativi e sulla riqualificazione urbana, abbiamo aumentato la dotazione di cestini nel centro e nelle frazioni. #lacittàgiusta passa anche dalle piccole cose concrete che vanno sempre di pari passo con il disegno strategico della città che abbiamo in mente: una Lugo viva, vivace e che abbia a cuore le necessità e i bisogni di tutti”