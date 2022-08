Pere di Abate Fetel. Geoplant Vivai organizza una visita tecnica a portinnesti alternativi ai tradizionali Cotogni

Apoplessia, ridotta produttività ed elevata vulnerabilità agli agenti patogeni esterni responsabili di malattie come la maculatura bruna: sono tante le difficoltà a livello agronomico che devono affrontare i produttori di pere di Abate Fetel, la varietà più diffusa in Italia con oltre il 60% del mercato. Per tentare di dare soluzioni efficaci a tali problematiche, Geoplant Vivai, in collaborazione con Fondazione Fratelli Navarra, si è da tempo concentrata nel testare portinnesti alternativi ai tradizionali Cotogni, in grado di rendere le piante più resilienti e produttive.

“L’idea iniziale era di riscoprire i portinnesti abitualmente utilizzati prima dell’introduzione dei Cotogni. Abbiamo collaborato nella messa a dimora di prove e impianti su diversi portinnesti franchi e alla fine i risultati più performanti fino ad ora sono stati ottenuti con il Conference autoradicato”, spiega Gianluca Pasi, tecnico di Geoplant Vivai.

Per mostrare a tutti i produttori interessati gli impianti di Abate Fetel innestata sui differenti portinnesti è stata organizzata giovedì 1 settembre una giornata in campo tra i filari di tre aziende agricole romagnole: Azienda Bartolotti di Fusignano, Azienda Tazzari di Bagnacavallo e Azienda Dosi di Bagnacavallo.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’evento è possibile contattare Ivano 329/5922631, Gianluca 320/7039206 e Michele Mariani 335/7808253.