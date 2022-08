Pronto il progetto definitivo per la riqualificazione energetica del centro civico di Villa San Martino

La giunta del Comune di Lugo ha dato il via libera al progetto definitivo ed esecutivo per le opere di efficientamento energetico del Centro civico di Villa San Martino che saranno finanziate con 130 mila euro di risorse messe a disposizione dal PNRR. Il via libera al progetto esecutivo precede l’affidamento dei lavori che è imminente.

Numerosi i lavori previsti, dall’isolamento del sottotetto alla sostituzione degli infissi, dalla sostituzione della caldaia al rinnovamento dei componenti la centrale termica, dal rifacimento dell’intonaco esterno e conseguente tinteggiatura al rifacimento di parte dell’intonaco interno e tinteggiatura. Nel progetto è anche prevista la riapertura di una porta di collegamento interna tra piano terra e primo piano.

Al termine dei lavori l’Amministrazione Comunale intende mettere a bando la gestione del centro civico perché diventi un centro di aggregazione giovanile. Del tema e del progetto si parlerà nella prossima riunione della Consulta della frazione che si terrà entro metà settembre.