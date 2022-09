Lugo. Sindaco Ranalli incontra Hera: obiettivo migliorare pulizia e decoro della città

Un incontro approfondito, per rimodulare i servizi di pulizia della città alla luce delle esigenze riscontrate dalla giunta e della disponibilità della multiutility Hera ad accoglierle. E’ quello che si è tenuto in video conferenza questa mattina e che ha visto tra gli altri anche la partecipazione del sindaco di Lugo e di alcuni assessori oltre che di rappresentanti di Hera SpA. Durante l’incontro sono stati affrontati in particolare i temi dello spazzamento e di come ottimizzare al massimo il servizio organizzando, anche, servizi di pulizia straordinaria, di strade e marciapiedi.

Confermato il trend lusinghiero della raccolta differenziata, attraverso il nuovo sistema, che ha portato a Lugo a differenziare il 78% (dato di giugno).

All’incontro di oggi seguirà un nuovo incontro dove definire le modalità più operative con l’obiettivo di migliorare pulizia e decoro della città.