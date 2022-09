Il 23 settembre a Ravenna lo Sciopero per il clima: Fridays for Future: “L’incapacità della politica è sconcertante”

Gli studenti e le studentesse di Fridays for Future di Ravenna tornano a fare sentire la propria voce con uno sciopero per il clima il 23 settembre. “A pochissimi giorni dalle elezioni – spiegano dall’associazione Fridays for Future – questa campagna elettorale ha parlato ancora troppo poco di crisi climatica, eppure eventi estremi come quello nelle Marche e nel nostro territorio, dei giorni scorsi continuano e caderci sulla testa. L’incapacità della politica di affrontare organicamente e con determinazione il tema, è sconcertante. Ancora di più nel nostro territorio dove si continua ad alimentare una disinformazione allarmante rispetto a quelle che dovrebbero essere le politiche necessarie ad abbandonare le fonti fossili. A partire dal rigassificatore, spacciato come infrastruttura necessaria, ma che ci vincolerebbe al gas ancora per decenni. Oltretutto, ancora più allarmanti sono i recenti contenuti del decreto Fer2 che rischierebbero di bloccare risorse pubbliche per la realizzazione degli impianti eolici in Emilia-Romagna.”

“Le modalità con cui oggi si sta affrontando la transizione energetica sono al limite del paradosso: invece di riconoscere l’urgenza della crisi climatica ed operare di conseguenza si stanno determinando scelte di carattere geopolitico ed economico che nulla hanno a che vedere con le soluzioni veramente necessarie. Proprio quel sistema economico malato che ha generato il problema, ad oggi piuttosto che riconoscerlo e tentare di risolverlo, non sta facendo altro che continuare ad alimentarlo per i propri interessi.Per questa ragione Fridays for Future Italia ha lanciato la propria agenda climatica cercando di mettere ordine a quelle che dovrebbero le azioni da intraprendere da questa classe politica partendo dal tema dei trasporti, dell’energia, del lavoro, dell’edilizia e della povertà energetica e della crisi idrica. Le proposte sono visionabili a questo LINK” concludono gli studenti.

L’appuntamento a Ravenna è previsto venerdì 23 settembre per le ore 9:30 in Piazza del Popolo. Il 23 settembre, inoltre, la FLC CGIL ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata, di tutto il personale del comparto “Istruzione e Ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali. Aderiscono allo sciopero anche il Coord. Ravennate Per il Clima Fuori dal Fossile e Legambiente Ravenna.