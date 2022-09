A Massa Lombarda arriva una giornata dedicata alla pulizia della città con la raccolta dei rifiuti abbandonati

Sabato 24 settembre a Massa Lombarda ci sarà l’iniziativa “Puliamo Massa”, giornata dedicata alla pulizia della città con la raccolta dei rifiuti abbandonati.

Il ritrovo è alle 8.30 in piazza Mazzini, davanti alla sede della Protezione civile, con partenza dei diversi gruppi alle ore 9. Alle 12.30 ci sarà il termine della raccolta con ritorno in piazza Mazzini e pesata dei rifiuti raccolti. Il materiale necessario sarà fornito dagli organizzatori.

La raccolta rifiuti si svolgerà in occasione del World Cleanup Day 2022, l’iniziativa sociale globale, concepita dalla ONG estone Let’s Do It! World, che si pone l’obiettivo di dedicare un giorno alla pulizia di determinate aree in svariate città del mondo e in mare oltre a monitorare i siti più inquinati.

La giornata è promossa dal gruppo comunale di Protezione Civile di Massa Lombarda in collaborazione con Amministrazione comunale, Hera e Smurfit Kappa.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio elazioni con il Pubblico ai numero 0545 985890 oppure 985852, email urp@comune.massalombarda.ra.it.