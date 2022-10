Grande la partecipazione alla passeggiata e al sit in di ieri, domenica 2 ottobre, a Lido di Classe: in difesa dei daini si sono dati appuntamento dalle 11 di mattina un centinaio di attivisti e comuni cittadini anche da fuori Regione – comunicano dalla Rete delle Associazioni a Tutela dei daini di Classe e di Lido di Volano.





“Tutti, con striscioni e slogan, hanno esternato la richiesta alla regione Emilia Romagna di ritirare la famigerata delibera 140/2021, che destina i daini della pineta di Classe e di Lido di Volano a zone di prelievo ed allevamenti, cioè a un destino di morte in differita. Nello splendido scenario tra l’antichissima pineta di Classe e la pineta costiera demaniale i nostri rappresentanti hanno sottolineato la necessità di dissuasori e cartellonistica adeguata lungo le strade che costeggiano il parco per prevenire eventuali incidenti da fauna selvatica, e rimarcato quanto poco siano attendibili le stime sul numero dei daini espresse dai nostri amministratori, i quali con tutta evidenza non tengono conto della presenza dei lupi; gli attivisti del Fronte Animalista giunti appositamente dalla Lombardia hanno ricordato quanto sia stata determinante la presenza fisica dei volontari in quei luoghi già nel 2014, per salvare i più di 60 daini condannati a morte dalla delibera provinciale. Come sottolineato dalla consigliera Giulia Gibertoni, da anni impegnata dentro e fuori il palazzo regionale in difesa degli animali, “i daini rimarranno vivi. Chi ci governa deve solo prenderne atto”; non è più possibile infatti ignorare le richieste di centinaia e centinaia di cittadini, per i quali i daini sono un simbolo ed un tesoro da preservare. Ogni manifestante presente oggi portava le istanze di almeno altre 50 persone che avrebbero voluto essere presenti; fra le associazioni ricordiamo C.L.A.M.A. Ravenna, Oipa Ravenna, Italia nostra sezione di Ravenna, Lav Bologna, il già citato Fronte Animalista, Animalsave Bologna. Con la manifestazione di ieri, in luoghi così simbolici per la resistenza alle barbarie e a violenza degne della preistoria, è stata ribadita una promessa ai daini: non vi abbandoneremo mai” concludono dalla Rete delle Associazioni a Tutela dei daini di Classe e di Lido di Volano.