Villanova di Bagnacavallo. Ecomuseo delle Erbe Palustri: al via laboratorio di cucina con lo chef Scudellari

Mercoledì 5 ottobre dalle 18 alle 21 presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo lo chef Federico Scudellari, partendo dall’idea che “nell’orto non ci sono scarti”, terrà un laboratorio di cucina per imparare a utilizzare le verdure di stagione, sperimentando nuove idee e sapori.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Slow Food Bassa Romagna. “Rispettare la stagionalità senza rinunciare al gusto – spiegano gli organizzatori – vuol dire ridurre gli sprechi rispettando le esigenze nutritive ideali per ogni periodo dell’anno.

Saranno utilizzati prodotti delle aziende agricole del territorio per scoprire come realizzare appetitosi stuzzichini per un aperitivo sano, leggero e sostenibile.” Durante la serata è prevista la preparazione di quattro diverse pietanze che ogni partecipante potrà consumare sul posto o portare a casa con il proprio contenitore d’asporto.

Ingredienti protagonisti della serata: broccolo, ceci, cicoria, cavolo nero, carote, melograno. Ricette: cimette di broccolo con gratè di mandorle, farinata di ceci e cicoria, nigiri di carota salmonata e perle di melograno, chips di cavolo nero.

Massimo 9 partecipanti.

Costo: euro 30 per soci Slow Food/ euro 35 per i non soci.

Cosa portare: quaderno per appunti, grembiule e contenitori da asporto.

Un secondo analogo laboratorio è in programma il 19 ottobre.

Info e prenotazioni:

slowfoodbassaromagna@gmail.com

0545 280920 (Ecomuseo Erbe Palustri)