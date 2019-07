I Giovani Democratici di Faenza sostengono la petizione “Figli Costituenti”

“Mai come ora è emersa la necessità di un nuovo modello di sviluppo sostenibile anche in Italia. Lo scioglimento dei ghiacciai, i cambiamenti climatici, l’inquinamento, l’aumento del debito pubblico a causa di manovre a breve termine, hanno tutti un unico comune denominatore: delle politiche disinteressate verso le future generazioni, e incapaci di vedere gli effetti a lungo temine delle scelte che compie” scrivono i Giovani Democratici di Faenza.

“Il modello di sviluppo economico che ne risulta non è equo verso le generazioni che verranno, né sostenibile per l’ambiente. Noi di Giovani Democratici Faenza riteniamo che questo modello vada cambiato, in favore della sostenibilità, sia essa economica, sociale od ambientale. Le generazioni che verranno hanno diritto ad avere le stesse possibilità di benessere di quella attuale, e questo principio dovrebbe essere alla base di ogni futura manovra economica, o di qualsiasi legge varata dallo stato” continua la nota dei GD.

“Per questo abbiamo deciso di appoggiare ufficialmente la proposta di iniziativa popolare “Figli Costituenti”, per inserire i principi dell’equità tra generazioni, della crescita sostenibile e della difesa dell’ambiente tra i principi fondamentali della nostra costituzione. Per noi, per i nostri figli, per il nostro pianeta. Ci attiveremo quanto prima con banchetti per la raccolta firme a Faenza in modo da raccogliere le 50.000 firme necessarie alla discussione della proposta in parlamento, e per cercare di cambiare le cose! Una battaglia democratica ha inizio” conclude la nota dei Giovani Democratici faentini.