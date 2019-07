Tromba d’aria di Milano Marittima: Morrone (Lega) e Bernini (FI), aiutare la popolazione

“È la grande capacità degli operatori turistici e degli abitanti di Milano Marittima che mi danno fiducia sulla possibilità che questa famosa località della riviera romagnola possa rimettersi in piedi al più presto dopo le devastazioni causate dal maltempo”. Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia, on. Jacopo Morrone, in una nota dove ribadisce che “le istituzioni a tutti i livelli devono attivarsi per essere vicine alla popolazione e aiutarla a superare i gravi danni subiti. Per questo mi sono già attivato chiedendo al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di sensibilizzare il Governo in modo da sostenere le località romagnole più colpite, fra cui certamente Milano Marittima”.

“La furia del maltempo che ha colpito la riviera romagnola, e in particolare Milano Marittima, ha avuto l’effetto di una tempesta tropicale, una vera e propria calamità naturale che lascia sgomenti ma che richiede interventi immediati. Le immagini e i video della tempesta, con decine di alberi abbattuti sulle auto, sono impressionanti, e Regione e Governo hanno il dovere di attivarsi subito per dare sostegno ai cittadini danneggiati da questo disastro naturale. Una volta fatta la stima completa dei danni, ci attiveremo perché partano nel tempo più breve possibile i risarcimenti e per tutelare la stagione turistica.” Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente Gruppo Forza Italia al Senato.