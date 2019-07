Cervia. Orto botanico dei frutti dimenticati, una visita guidata in programma lunedì 15 luglio

L’Associazione Culturale Casa delle Aie di Cervia ha in programma una visita guidata all’ORTO BOTANICO DEI FRUTTI DIMENTICATI. Il ritrovo è fissato alla Casa delle Aie alle ore 17,30, di lunedì 15 luglio. L’orto è collocato in un terreno di mq. 1.200 nei pressi della Casa delle Aie – via Aldo Ascione – Cervia. Nell’orto, inaugurato nel maggio 2013, sono state messe a dimora 40 specie arboree di piante di frutti dimenticati, che si trovavano in passato nelle campagne romagnole e in pineta. Ogni pianta è presentata con cartellini che riproducono la denominazione in italiano e anche in dialetto.

La visita è preceduta da una introduzione di carattere storico, a cura di Renato Lombardi, sulla Casa delle Aie, l’edificio rurale del 1790, realizzato su progetto del grande architetto Camillo Morigia. L’edificio, di proprietà comunale, era l’antica Casa dei pignaroli, è stato recuperato e restaurato a metà degli anni Sessanta dall’allora Società Amici dell’Arte, ed è oggi sede di uno dei più rinomati ristoranti della cucina tradizionale romagnola. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

L’idea di allestire un Orto Botanico dei Frutti Dimenticati a Cervia era stata lanciata nella stagione culturale 2011-2012 e riprendeva un’intuizione che aveva avuto Umberto Foschi negli anni Sessanta, ancor prima delle realizzazioni di analoghe idee in altre città della Romagna e dei territori limitrofi. Dall’idea, rilanciata da Renato Lombardi, si è passati alla concreta realizzazione grazie all’impegno di Mario Stella e di Gianfranco Zavalloni, con finalità culturali, didattiche, ma anche promozionali e turistiche.