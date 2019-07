Svezia (Pd): bene l’Amministrazione nella gestione dell’emergenza, ora progetto per la pineta

Antonio Emiliano Svezia capogruppo PD in Consiglio comunale a Cervia si complimenta con l’Amministrazione comunale “per l’ottima gestione dell’emergenza tromba marina a Milano Marittima con Sindaco, Giunta, personale dell’Amministrazione comunale, Carabinieri, Vigili del fuoco di Cervia, Polizia Municipale, volontari, bagnini ed operatori colpiti.”

“Dobbiamo essere tutti orgogliosi di quanto si è fatto per uscire dall’emergenza. Ma soprattutto dell’affetto e della vicinanza che in tanti hanno manifestato a Milano Marittima – scrive Svezia – Tutti i giornali nazionali portano ad esempio la nostra città per come sia possibile rialzarsi e in 8 ore rimettere in piedi un’industria quale è quella turistica. Risultati importanti che si sono raggiunti grazie ad un lavoro di squadra, con il sostegno fondamentale di tutti, pubblico e privato, istituzioni, cittadini, imprenditori. È questo il segreto del successo.”

“Oggi la natura, nella disgrazia, ci ha ricordato quello che siamo in grado di fare noi romagnoli quando uniamo le forze: trasformare una catastrofe in un messaggio positivo, in un rilancio, in un ritrovato moto d’affetto dei tanti turisti, spesso illustri. Ora la pineta dovrà rinascere, come abbiamo già fatto a Pinarella nel 2015 – conclude Svezia – e siamo sicuri che ce la faremo, anzi rilanciamo: realizziamo il Grande Central Park della Romagna, unendo pineta, il tennis, il golf, Centro congressi, Woodpecker, Casa delle aie. È un punto del nostro programma di mandato che crediamo si debba realizzare ancora più velocemente.”