Avvistato un trigone nelle acque di Marina di Ravenna

Un altro bellissimo esemplare di trigone è stato avvistato oggi a Marina di Ravenna: “questi esemplari – spiega Emilia Romagna Meteo sulla propria pagina Facebook – sono comuni nel nostro mare. Nel periodo estivo, specialmente tra giugno e luglio, si avvicinano alla riva per far nascere i piccoli: non bisogna avvicinarsi e nemmeno stuzzicarli, il loro aculeo è pericoloso e la loro puntura può essere dolorosa. Il trigone, una volta deposte le uova tornerà al largo tranquillamente”.