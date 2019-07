A Lido di Classe. Mattinata dedicata alla pulizia della spiaggia

Due appuntamenti di grande richiamo per la seconda giornata del 12º Festival Naturae, in programma questa settimana a Lido di Classe.

Nella mattinata di domani, 23 luglio, dalle 9 fino a fine mattina, tutti coloro che vorranno collaborare sono chiamati alla pulizia della spiaggia: “Puliamo il lido” prevede non solo le attività di pulizia, ma anche giochi per grandi e bambini, è uno spuntino finale per tutti.

Nel pomeriggio, invece, la classica biciclettata guidata (partenza alle 17) condurrà i partecipanti fino al mitico Woodpecker, la storica discoteca nel bosco sulla strada fra savio e Milano marittima, dove si terrà l’esibizione dei Solmeriggio.