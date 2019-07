Doppio spettacolo. Pinocchio e marionette in scena a Fornace Zarattini e Marina di Ravenna

È un appuntamento doppio quello in programma per la kermesse Burattini alla Riscossa, giovedì 11 A partire dalle ore 20:30 infatti, presso il Bagno Ulisse spiaggia 4 di Marina di Ravenna, la compagnia All’InCirco presenterà lo spettacolo Marionette Cabaret.

Un lavoro originale e divertente che prende forma dalle mani di Gianluca Palma. Grazie alla sua destrezza di scultore e animatore, il giovane artista stupirà il pubblico con uno show che vedrà protagonisti sulla scena strambi personaggi appesi al filo della fantasia: buffi pagliacci, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti di legno e molti altri.

Uno spettacolo poetico ed al contempo di grande impatto comico, che non mancherà di sorprendere lo spettatore di tutte le età.

Sempre giovedì 11 luglio, a Fornace Zarattini, a partire dalle ore 21:15 presso l‘Arena Estiva di Valtorto (le ex scuole in via Faentina 216), a grande richiesta ritorna il Teatro delle Dodici Lune. Dopo il successo dello scorso anno con lo spettacolo Transylvania Circus (che verrà peraltro rirpoposto il 23/7 al Finisterre di Marina di Ravenna), la compagnia di Certaldo (FI) capitanata dal burattinaio Italo Pecoretti ritornerà in scena con un nuovo lavoro: il pubblico di Valtorto potrà infatti ammirare Di Pinocchio l’avventura. Protagonista sarà un burbero burattinaio, che racconterà controvoglia la storia di Pinocchio, dicendo di essere il discendente di Mangiafoco e di conoscere a menadito la vita e la morte del famoso burattino.

La musica della sua concertina e una coppia di vecchie marionette lo accompagneranno durante il racconto, che si trasformerà in azione dentro la baracca dei burattini; qui, tra rincorse, equivoci, furberie, bastonate, gran divertimento ed autentica paura si concluderà… di Pinocchio l’avventura!

La rassegna proseguirà venerdì 12 la Coya Beach di Casal Borsetti, dove alle ore 21:15 Dario Marodin, in arte El Bechin, presenterà il suo originalissimo Horror Puppet Show. Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età, e l’ingresso è sempre gratuito.