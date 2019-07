Era soltanto un vecchio serbatoio da demolire, ma i ragazzi della Gravity Fighters da un paio d’anni hanno saputo valorizzarlo, rendendolo fruibile come palestra d’arrampicata per gli sportivi ravennati e delle province limitrofe, di tutte le età. Nessuna foga agonistica, ma tanto divertimento, che martedì si trasformerà anche in cultura grazie alla collaborazione del Gruppo Astrofili di Faenza coi telescopi e la spiegazione di ciò che si andrà ad osservare.

Il ritrovo è previsto martedì 16 luglio presso la struttura in Via Vicoli 89 a Ravenna, ben visibile dalla tangenziale uscita Centro Iperbarico. Dal pomeriggio intorno alle 18,00, chi lo desidera potrà arrampicare; i già esperti in autonomia, mentre i principianti avranno a disposizione le attrezzature della società con l’assistenza di istruttori tramite utilizzo delle corde.

Contemporaneamente, gli strumenti ottici muniti di apposito filtro verranno puntati sul Sole fino al tramonto. Poi col buio, le star della serata astronomica saranno Giove e Saturno a fare da cornice alla Luna Piena in eclissi di penombra e parziale di ombra. Per una eclissi totale di Luna visibile in tutte le sue fasi dall’Italia dovremo attendere il 31 dicembre 2028.

Martedì la copertura massima dell’ombra raggiungerà circa il 70% intorno alle 22,30, sufficiente per conferire alla parte il caratteristico colore rossastro del fenomeno astronomico, perfettamente alla portata anche senza strumenti. Ma già con un normale binocolo si riuscirà ad apprezzare la curvatura della Terra proiettata sul nostro satellite a dimostrazione della sua forma sferica.

Dalle 23,05 alle 23,12 assisteremo inoltre a uno dei più lunghi e luminosi passaggi dell’anno, della Stazione Spaziale Internazionale, oltre 400 chilometri sopra le nostre teste.

In Rete: www.ravennagravityfighters.it

Foto: Maurizio Marsigli