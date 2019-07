Festa dell’Unità di Porto Fuori. Continua con successo e dura un giorno in più

“La festa dell’Unità di Porto Fuori dopo la prima serata, chiusa per pioggia, sta andando avanti come nella sua migliore tradizione – dichiarano gli organizzatori -. Buona affluenza agli incontri politici fin qui tenutisi, seguiti con attenzione sia l’incontro col Sindaco De Pascale che l’intervista del giornalista Marco Montruccoli ad Alessandro Barattoni, Segretario provinciale dei Democratici”.

La creatività e la fantasia di Porto Fuori non finisce mai di stupire. Tra le iniziative della Festa è stata molto apprezzata la sfilata di “moda” organizzata dalle “Magline di Porto Fuori”, alla quale si sono prestate madri e bambini, indossando le creazioni dell’Associazione. Come sempre La Compagnia del Buon Umore ha fatto il pieno.

In cucina la fa da padrone il re cappelletto

“Ora siamo al giro di boa e tutto va per il meglio – dichiarano gli organizzatori -. Il maltempo che anche qui si è fatto sentire costringendoci alla chiusura della prima serata, ci ha convinti a prolungare fino a martedì 16 luglio la data della chiusura”.

Tra i prossimi incontri politici in programma, tra i più attesi vi è quello tra l’On. Alberto Pagani del PD e l’economista Maria Cecilia Guerra di Art1.