Ravenna Bella di Sera. Al Caffè Palumbo si fa un viaggio ‘live’ nel mondo del Musical

A Piazza San Francesco, in occasione della rassegna Ravenna Bella di Sera – Caffè Palumbo Music Live, questa sera venerdì 12 luglio, alle ore 21,15 arriva “Musical che passione!”: un viaggio musicale passando da alcune tra le più belle canzoni appartenenti al mondo del Musical per sfociare, poi, tra i grandi del Pop e del Rock con una puntatina anche verso la Commedia Musicale Italiana.

Ed ecco comparire Rent, The Greatest Showman, Jesus Christ Superstar, Hair, Chorus Line, per citarne solo alcuni, per passare poi a Leonard Cohen, John Lennon e via così, proseguendo tra le note di grandi successi.

Tutto ciò interpretato dalle voci dei solisti e del coro Chorus Fantasy, un ensemble vocale polifonico, con solisti, che in breve tempo si è prepotentemente affacciato sulle scene di Teatri e Palcoscenici, portando la gioia e l’energia del cantare insieme in un genere musicale meno visitato dai più. Tutti brani in repertorio sono eseguiti con arrangiamenti a più voci e con sovrapposizioni esecutive molteplici. La Direzione e la preparazione sono di Annalisa Gardella.